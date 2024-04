Alejandra Rubio reta a Telecinco y arruina la entrevista de Terelu Campos en ‘De Viernes’

Alejandra Rubio no entiende nada, pero no es la única a la que le ha pillado por sorpresa el regreso de Terelu Campos a los platós de Telecinco. Después de la cancelación de ‘Sálvame’, la presentadora ha tenido que buscar trabajo en TVE, aunque este jueves acudió a la gala de ‘Supervivientes’ para arropar a su hermana, Carmen Borrego, ante el mazazo que le iba a asestar su hijo, José María Almoguera, mediante una exclusiva y en colaboración de su exmujer, Paola Olmedo. Sobre esto se ha hablado largo y tendido en ‘Así es la vida’, donde se ha aplaudido la reacción de la madre ante las duras palabras oídas de su vástago. Alejandra Rubio tenía mucho que decir al respecto, pero se ha quedado en shock por otro motivo.

Alejandra Rubio viendo a Carmen Borrego y Terelu Campos en Supervivientes Así es la vida

“Atentos. ¿Se puede contar ya? Acaba de llegarnos una noticia de última hora. Esta noche, se sienta Terelu Campos en ‘De Viernes’. La presentadora vuelve a un plató de Telecinco dispuesta a todo”, anunciaba César Muñoz, para dejar claro lo que le espera a la audiencia esta noche: “Responderá sobre la exclusiva de su sobrino y cómo ha vivido Carmen Borrego estas declaraciones. Repasará las polémicas de su hermana en ‘Supervivientes’ y hablará de la mediática relación que mantienen Alejandra Rubio y Carlo Costanzia”. Este último detalle hizo que a Alejandra Rubio le saltasen todas las alarmas dentro de su cabeza, distrayendo incluso al presentador: “No, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que eso no”, le ha dejado bien claro la colaboradora sobre lo que supone un tabú para su madre en su entrevista.

“Es la información que nos llega en este momento”, se excusaba César Muñoz, sin convencer a Alejandra Rubio lo más mínimo: “Te digo yo que no. Yo no voy a permitir que nadie hable de mi vida”, zanjó. Ahora bien, el presentador estuvo rápido al lanzar una pregunta: “¿Has hablado con tu madre?”. Y es que parece que Carlo Costanzia y su romance con la colaboradora será seguro una pregunta puesta en el guion, aunque en las buenas artes de Terelu Campos está esquivar la cuestión o afrontarla como todos esperan, a excepción de su hija. “Me he puesto muy nerviosa”, confesaba la joven, que no se esperaba que su madre fuese a dar ese paso en un plató, cuando ha rechazado todas las preguntas que se le han realizado a pie de calle por los reporteros.

Aunque aún queden varias horas para que Terelu Campos se sienta en el plató de ‘De Viernes’ y saber si responde o no a preguntas sobre Carlo Costanzia, su hija lo vuelve a dejar claro una vez más: “Por ahí no paso. Lo siento en el alma. Ya te digo que de mí no va a hablar nadie. Si yo no hablo de mí, ¿cómo van a hablar los demás? Oye, ya, de verdad”, se terminaba por enfadar Alejandra Rubio. Aprovechando una pausa publicitaria, la joven corrió a llamar a su madre por teléfono para frenarle los pies si en sus planes estaba hablar de su romance. Al regresar a plató, ya estaba mucho más calmada y es que pudo confirmar que su madre “ha puesto por contrato que no va a hablar de mí, ni de nada que tenga que ver con mi vida. Lo que no entiendo es por qué se dice que sí. No lo digo por vosotros, porque os ha llegado esa información y la tenéis que dar, pero en ningún caso va a hablar de mí”. César, entre la espada y la pared, ha defendido que no era un cebo falso de la cadena, sino tan solo “un error en la nota de prensa”.