Alejandra Rubio estalla contra su primo, el hijo de Carmen Borrego, en su cara y en directo

Carmen Borrego era la reina de la crónica social por su paso por ‘Supervivientes 2024’, aunque ha durado tan solo tres semanas y poco ha hecho en la isla, pues ha pasado más tiempo refugiada por problemas médicos. Ya de vuelta a España se enfrenta a la difícil noticia de la ruptura matrimonial de su hijo, José María Almoguera, que ha roto su máxima de no ser la estrella y ha dado una contundente entrevista junto a su ex, Paola Olmedo, para asestarle juntos la peor puñalada a su madre. La hija de María Teresa Campos aún no sabe nada de la entrevista a ‘Semana’, por lo que no se ha podido defender en primera persona de las durísimas acusaciones que le brinda su hijo y su ya exnuera. Por fortuna está su sobrina, Alejandra Rubio, dispuesta a sacar las uñas por ella y poniendo a su primo en su sitio.

Por el momento, el sitio de José María Almoguera está en ‘Así es la vida’, donde ha acudido a trabajar en calidad de productor del programa de Telecinco. Allí ha coincidido con su prima, la hija de Terelu Campos, que estaba echando humo durante la mesa de debate mientras se desgranaban los titulares de su entrevista. No solo por los ataques que dirige hacia Carmen Borrego, quien sale muy mal parada, sino también por la forma en la que su madre, Terelu Campos, ha salido damnificada, con la mera intención de ensalzar a la desaparecida María Teresa Campos. El cisma en el clan se ha materializado en el plató y Alejandra ha sido especialmente dura a la hora de valorar las palabras de su primo.

Poco o nada le ha importado a la colaboradora que su primo estuviese a escasos metros de ella. Tenía muy clara su opinión sobre él, sobre Paola Olmedo y, sobre todo, de su polémica entrevista. “Le estáis viendo. Es José María Almoguera, uno de los protagonistas del día. Hijo de Carmen Borrego y compañero en este programa, ahora mismo está en el control mientras nosotros estamos en el plató. Acaba de conceder su primera entrevista junto a su todavía mujer, Paola. Una exclusiva que salpica a Borrego y a toda la familia Campos”, presentaba Sandra Barneda al susodicho que aparecía en pantalla, adelantando que se avecinaban curvas cuando diese la palabra a Alejandra Rubio. No mentía.

José María Almoguera Así es la vida

“Me ha parecido demasiado”, comenzaba a pronunciarse Alejandra Rubio tras escuchar algunos de los extractos más polémicos de la entrevista del hijo de Carmen Borrego. “Estoy viviendo una situación surrealista. Me da pena por ella”. Pero una vez superada la pena, ha puesto a su primo en su lugar: “Lo único que no entiendo es que su motivación para hacer esto es que no hablen los demás. Los demás, si no tienen información, tampoco tienen mucho que contar. Si tú das esta exclusiva por este motivo, cuando el tema se habría acabado en un par de semanas, estás abriendo un melón del que se va a hablar durante mucho tiempo, poniéndonos a todos en una situación comprometida”.

Pero ya ha tomado la primera precaución y le ha dejado claro a José María Almoguera, primo y compañero de trabajo, que “esto no me representa, no quiero tener nada que ver con esto. No es mi forma de actuar, ni mi forma de ser. Una cosa es que yo trabaje aquí y lo tenga que comentar, pero no estoy orgullosa de esto ni lo comparto”. Y es que Alejandra Rubio no entiende la motivación real del hijo de Carmen Borrego a la hora de cargar tan duramente contra su madre y el resto de su familia: “Carmen no se lo merece, porque ha sido una buenísima madre y ha estado pendiente de él toda la vida. Me da mucha pena y no quiero ver el momento en que ella vea esta entrevista”, se desmarcaba dolida por lo que entiende como una traición sin justificación.