Bárbara Rey se alía con Carmen Borrego para lapidar a sus respectivos hijos

La revelación de José María Almoguera de su decisión de separarse de Paola Olmedo ha caído como un jarro de agua fría en Carmen Borrego. Pero nada comparado con la que se le vendrá encima en la noche de este jueves, cuando escuche algunas de las durísimas declaraciones vertidas en el kiosco rosa, donde ha cargado duramente contra su madre. Le culpa de su fracaso matrimonial, aunque hay voces que señalan que podría tratarse de un montaje. Pero también pone a caldo al resto del clan Campos, con excepción de su abuela, María Teresa Campos. Un panorama delicado que hundirá a la concursante de ‘Supervivientes’, como ya se hundió Bárbara Rey cuando meses antes corrió la misma suerte por culpa de su propio vástago, Ángel Cristo, aún en Honduras aspirando al premio final.

Y así, la vedette ha roto su silencio para solidarizarse con otra madre sufridora. Lo hace a través del periodista Pepe del Real, que ha transmitido sus palabras en ‘Vamos a ver’ para estrecharle la mano a la colaboradora, a sabiendas de que lo que escuchará será un mazazo difícil de afrontar: “Me dice que lo que ha hecho el hijo de Carmen Borrego es una aberración y que no se quiere poner en el pellejo de Carmen cuando esta noche se entere de todo. Además, le da ánimos y le dice que piense que tiene otra hija y un marido”, le aconseja Bárbara Rey para que siga su ejemplo para no caer en la depresión con la que ahora lidia ella tras los reveses propinados por Ángel Cristo en televisión.

“Dice que un golpe como ese, que ella lo ha vivido hace no mucho, es muy duro. Parece mentira que nos hagan esas cosas tan terribles y tan duras. No sé qué forma tiene de pensar esta juventud”, continuaba detallando el periodista cómo fue su conversación con la actriz. Y aunque Bárbara Rey no ha querido hablar de forma tan tajante sobre la traición que experimentó con su propio hijo, sí que ha sido muy rotunda al reconocer que lo hecho por José María Almoguera ha sido una “aberración”. Y es que bien podría haberse limitado a contar a ‘Semana’ que su matrimonio estaba roto, ahorrándose echarle las culpas a Carmen Borrego por su profesión y el conflicto surgido a raíz de los polémicos audios de Paola Olmedo.