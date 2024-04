José María Almoguera y Paola Olmedo dan la estocada definitiva a Carmen Borrego: "Si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre"

José María Almoguera y Paola Olmedo han decidido contar su verdad y hablar de su separación en "Semana", concediendo su primera entrevista en exclusiva a un medio de comunicación. Tan solo 7 días después de confirmarse su ruptura, el ya exmatrimonio ha dado un paso al frente y no ha dudado en atizar a Carmen Borrego.

Antes de que hablen terceras personas sobre el asunto, la expareja ha preferido contar su versión en la anterior revista citada. Sin tapujos, aunque con cierto nerviosismo, han sido muy sinceros: "No queremos que nadie pueda inventarse nada. Solo hay una realidad y es la que nosotros vamos a contar hoy, por eso hacemos esto".

"Queremos ser nosotros los que expliquen los motivos de la separación, no terceras personas que hablan en nombre de un supuesto entorno. Ya hemos visto que se iba a hablar de nosotros igualmente, así que por lo menos que se sepa la verdad y no empiecen con que hay terceras personas y otras tonterías", han explicado sobre su separación, tan solo un año y medio después de pasar por el altar.

Además, José María Almoguera ha atizado a su madre sin ningún tipo de pudor y ha dado unas incendiaras declaraciones que no le habrán sentado nada bien. "Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo" o "si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre" son algunas de los dardos que el hijo de Carmen Borrego ha dicho sobre su progenitora. Paola Olmedo tampoco se ha quedado atrás y ha sentenciado a la que fue su suegra: "Mi padre y mi mejor amiga se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó. Si hubiera sabido que eso iba a salir, yo hubiera hablado con ellos antes".

A pesar de haber oficializado su ruptura, ambos se han mostrado en la entrevista muy unidos contra Carmen Borrego y José María ha revelado que siente mucha culpa por todo lo que ha tenido que vivir la madre de su hijo por ser su mujer. "Me siento culpable por el daño que le han hecho a Paola", ha sentenciado el sobrino de Terelu, reiterando que "no se merece lo que ha pasado",