La inesperada reacción de Carmen Borrego tras enterarse de la traición de su hijo y Paola Olmedo: "Todo en la vida tiene un límite"

Anoche Carmen Borrego se enteró en directo de la traición de su hijo, José María Almoguera, y Paola Olmedo y su incendiaria exclusiva contra ella en "Semana". La televisiva, que se encontraba aislada por su participación en "Supervivientes", entró a Mediaset sin tener conocimiento de que le esperaba una de las noches más duras de su vida. Terelu Campos hizo una excepción y regresó a la cadena para contarle a su hermana todo lo ocurrido las 48 horas antes con su primogénito y su exnuera después de anunciar su separación.

La hija mayor de María Teresa Campos ayudó a situar a Carmen Borrego en esta nueva guerra familiar y, agarrándole de la mano, soltó la bomba. "Ya te he dicho que no te preocupes, porque no ha habido nada de salud. Pero no ha habido solo una portada de una revista, Carmen. El miércoles ocurrió algo. Se produjo otra portada con cosas muy injustas, con muchas mentiras. Ayer salió una nueva exclusiva de tu hijo José con su mujer o su exmujer, ya no sé qué es, ninguno lo sabemos, con declaraciones sobre ti", comenzó relatando Terelu.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el programa 'Supervivientes 2024' Mediaset

Carmen Borrego, en shock, escuchó atentamente todas las incendiarias declaraciones que había hecho su hijo y Paola sobre ella en "Semana", atónita por la traición. Tras conocer la situación, sentenció a su hijo: "Solo voy a responder algo que me sale del corazón. Que los que me conocen lo saben. Yo por él lo he hecho todo. Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila. Seguiré estando aquí si me necesita, pero todo en la vida tiene un límite. No sé si mi límite ha llegado hoy. No sé si dormirá tranquilo, pero yo sí. Tengo a mi familia. A todos mis amigos. Llevo matándome como madre muchos años. Aguantando muchas cosas que a lo mejor no debería aguantar. Pero los hijos son muy injustos y los que vienen con los hijos son muy injustos. Yo tengo un nieto y siempre me tendrá si me necesita. Sí digo, en este momento, que todo en la vida tiene un límite y que mi conciencia como madre la tengo meridianamente clara. Me puedo morir en este instante que me moriré como una gran madre. En la vida de mi hijo hay bastantes cosas orquestadas. Él sabía lo que hacía sin lugar a dudas. No tengo ni capacidad para llorar. Seguramente lloraré, pero en este momento no tengo capacidad para que se me salte ni una lágrima. Ahora mismo no tengo ni ganas de hablar con él. Él como madre no me puede echar en cara nada".

Triste, sin palabras y sin haber procesado aún toda la información, Carmen Borrego se plantó en el conflicto contra José María y Paola, reacción que fue muy llamativa para toda la audiencia y que no dejó indiferente a nadie. Jorge Javier Vázquez, conductor del programa, le preguntó como se sentía y la televisiva no dudó en asegurar que "más libre".