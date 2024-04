El día que Carmen Borrego se arrastró ante su nuera para no perder a su hijo

Carmen Borrego está en el ojo del huracán y, lo peor de todo, es que ni tan siquiera sabe la que se le viene encima. Y es que está regresando de Honduras tras dar por finalizada su aventura en ‘Supervivientes 2024’ por cuestiones médicas, sin saber lo que se cuece en España. Lo que está al fuego es la polémica. Ella cree que se enfrentará a la noticia de la ruptura matrimonial de su hijo, José María Almoguera, con Paola Olmedo, pero en realidad lo que más daño le hará es conocer sus durísimas declaraciones mediante exclusiva en el kiosco rosa. La pareja ha decidido sentarse juntos a explicar los motivos de su separación, culpando en todo momento a la televisiva madre de todos sus males. Han sido especialmente duros en algunos puntos clave, lo que ha hecho que la familia Campos al completo se muestre unida en contra de la expareja. Estos se escudan en que fueron traicionados hace un año y ahora han encontrado la mejor de las venganzas, pero no todos se creen lo que cuentan e incluso hay partes implicadas en el asunto que ya han dejado claro que no cuentan del todo la verdad.

El hijo y la nuera están muy cabreados con ella por vender la exclusiva de su embarazo a la revista ‘Lecturas’, mientras sonaban con fuerza los audios de Paola contra las Campos. También porque a Carmen Borrego le suelen seguir los paparazzi y eso les molesta, pues cuando acude a ver a su nieto se sienten incómodos. Son muchos los que han querido matizar estos puntos, como así ha hecho el director de la revista, Luis Pliego, en ‘TardeAR’, dejando claro que no hubo traición como tal por parte de la colaboradora: “Ella quiso parar la exclusiva, pero era imposible”. Y es que hay un matiz importante, que la pareja firmó un contrato con ellos comprometiéndose a vender la exclusiva de su boda y, de paso, también la del embarazo cuando llegase.

Sí aceptaron cobrar el dinero, pero no les pareció tan bien que saliese la noticia. Quizá porque los audios en los que la profesional de la estética ponía a caer de un burro a su familia política había crispado los nervios de todos: “Carmen me dijo que no era el mejor momento para hacerlo y que si podía pararlo, pero no se podía”, explica Pliego, dejándole claro a Borrego que “la noticia iba a salir y ella había firmado el contrato. Si habían salido unos audios no era mi problema”. Por todo ello, deja claro que en este punto José María Almoguera y Paola Olmedo no cuentan toda la verdad: “No pueden decir que no sabían que Carmen iba a vender el embarazo, porque ellos iban a participar en el posado, los tres juntos. Luego se torcieron las cosas y ellos recularon, pero saberlo, lo sabían”. Es más, el periodista añade que “Carmen me dijo que les daría parte del dinero de la exclusiva para el niño”.

Carmen Borrego TardeAR

Sea como fuere, la relación entre madre e hijo se tensó mucho y pasaron meses sin hablarse. De hecho, tuvo que morir María Teresa Campos para que volviesen a cruzar palabra, algo de lo que se lamenta el propio José María Almoguera. Pero mucho sufrió Carmen Borrego con esta situación y mucho pidió perdón tanto a su vástago como a su nuera: “Yo vi todos los mensajes que le mandó. Le pedía perdón, le pedía que hablaran, que la dejasen explicarlo todo”. De hecho, el director de la revista que publicó la noticia reconoce que su amiga llegó a arrastrarse un poco ante Paola Olmedo para obtener este perdón, aunque lo que realmente le preocupaba a ella era perder el contacto con su hijo y perderse también los primeros momentos de vida de su nieto.