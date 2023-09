Carmen Lomana niega su romance con el ex de Marta Chávarri: “Es mi mejor amigo”

Carmen Lomana está aprovechando los últimos coletazos del verano para disfrutar de los placeres que le ofrece Asturias, donde posee una residencia cercana al mar. Está realmente enamorada de este privilegiado enclave, especialmente de la playa de Palombina, en Llanes, aunque no tanto del hombre que le acompañaba en las fotografías de la polémica. Unas instantáneas publicadas en el kiosco rosa de este miércoles daban a entender que la experta en protocolo, moda y política había encontrado de nuevo el amor y que el afortunado era Antonio Gutiérrez Marcet. Un hombre habitual en la crónica rosa al ser expareja de Marta Chávarri, que hace tan solos dos meses perdía la vida a los 62 años de edad.

La socialité ha querido ser tajante sobre estas fotografías publicadas por las revistas ‘Diez Minutos’ y ‘Semana’, que trataban de mostrar que entre ellos había un incipiente noviazgo. Puestos en contacto con la protagonista, ha sido muy clara al respecto al subrayar que entre ellos no existe un vínculo amoroso y que, de hecho, es quizá su persona de más confianza en su círculo de amistades, aunque es tan solo eso: “Antonio es un amigo muy querido. Salgo con él a veces, precisamente porque es mi mejor amigo, quizá sea el que más cerca esté de mí, pero nada más. Ni novio, ni nada”, se sincera en conversación con La Razón.

A Carmen Lomana le ha sorprendido mucho estas instantáneas, primero porque dan a entender algo equivocado y segundo por su falta de resolución: “Son de alguien que estaba en la playa y las ha hecho con su móvil y se la ha vendido a la revista. Son de muy mala calidad”. Se habla de actitud cariñosa, de abrazos y sonrisas, pero ahora que ya ha explicado el especial vínculo amistoso que le une desde hace tantos años, es normal que se produzcan muestras espontáneas de cariño y que, a ojos de personas no entendidas, pueda llevar a equívocos.

Carmen Lomana también hace hincapié en su derecho a mantener su intimidad amorosa en un discreto segundo plano, aunque entiende que la publicación de estas fotografías fije en ella la atención mediática. Sobre Antonio Gutiérrez Marcet no tiene nada que ocultar, de hecho, mientras se produce la conversación, acude al encuentro de su amigo, quien le ha visitado en su casa en Asturias y con el que regresará a Madrid. Juntos han aprovechado para disfrutar de jornadas de relax y descanso en la playa, lo que ha terminado copando titulares en las portadas del kiosco rosa. A ella no le preocupa ya que le adjudiquen novios, pues tiene claro que no será el último, por lo que continuará con sus planes y atesorando nuevos recuerdos con sus amigos, sin atender a los dimes y diretes que se publiquen después.