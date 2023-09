Carmen Lomana, sin pelos en la lengua, opina sobre su relación con Isabel Preysler: "Yo de hipócrita no tengo nada"

Carmen Lomana asistió ayer a la inauguración de la Temporada 2023/2024 en el Teatro Real. La socialité no se quiso perder uno de los eventos más esperados del año y allí, junto a otros celebrities, protagonizó un duelo de estilo con Isabel Preysler. Sin pelos en la lengua, la colaboradora de televisión se pronunció sobre algunos temas de actualidad, como el caso de Daniel Sancho, y sobre algunas cuestiones personales, como su relación con la madre de Tamara Falcó o su escapada a Asturias con Antonio Gutiérrez, ex de Marta Chávarri.

Carmen Lomanafue muy dura con el hijo de Rodolfo Sancho y con el intérprete. "Yo digo lo que pienso. Me da horror este chico, lo que ha hecho. Me parece una frialdad, una falta de empatía... En ningún momento ha dicho "lo siento". Es típico de psicopatía. Está como encantado contándolo a la policía. Horrible", sentenció la socialité, asegurando que "no me gustaría estar en la piel de los padres". Sobre la actitud de los progenitores de Daniel Sancho, la socialité declaró que "tampoco es para que estén diciendo que está muy bien, que está encantado, que qué bien come. Oye, no. Cállate y no digas nada". "Parece que... bueno, cada persona es como es. A mí me dicen que un hijo mío ha matado a alguien y lo ha hecho pedacitos y creo que ya no... no quiero ni verlo", sentenció la televisiva sobre cómo hubiese actuado ella en la situación de Rodolfo y Silvia Bronchalo.

Respecto a su escapada con Antonio Gutiérrez, el ex de Marta Chávarri, a Asturias, Carmen Lomana ha sido muy clara y ha preferido no desvelar nada de su vida privada: "No os lo voy a decir nunca, lo que hay más íntimo mío es muy difícil que lo sepáis, nunca lo expongo en un photocall. Salimos siempre que nos apetece pero no lo saco".

Al coincidir en el mismo evento que Isabel Preysler, la socialité fue, inevitablemente, preguntada por su relación con la madre de la marquesa de Griñón. Carmen Lomana declaró que no tiene ningún problema en saludar a la "reina de corazones". "Una cosa cordial si coincido. Nunca ha habido guerra, pero otra cosa es que a mí cuando me preguntan, opino, opino lo que yo pienso, yo de hipócrita no tengo nada", señala la colaboradora de televisión. ¿Se produjo anoche ese encuentro cordial entre ambas?