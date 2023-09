Kiosco: Julio Iglesias y Gloria Camila, protagonistas de las revistas del corazón

Julio Iglesias cumple 80 años este 23 de septiembre. "Quién lo diría", destaca la revista ¡Hola!. Su leyenda está más viva que nunca y su vida sigue generando titulares en todo el mundo. Con este motivo el cantante ha dedicado una emotiva carta a esta publicación.

"En este día tan especial, en tu 80 cumpleaños, quiero decirte cuánto te amo y cuánto agradezco tener a mi lado a un hombre tan increíble como tú durante estos 33 maravillosos años", destaca Miranda Rjnsburger, la esposa de Julio Iglesias, en una carta dirigida al artista. Desde que sus vidas se cruzaron en el aeropuerto de Yakarta (Indonesia), en diciembre de 1990, Julio Iglesias y Miranda se convirtieron en inseparables. Él lo describe como un momento "mágico", y sin esperarlo, aquella belleza holandesa rubia de ojos azules cambiaría su rumbo para siempre. Ella entró en su corazón al instante y pasó a ser el pilar del artista, su roca, su hogar y su mejor compañera.

Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsiniestán esperando su primer hijo, según ha podido saber ¡Hola!. Los condes de Osorno se convertirán en padres de su primer hijo, un niño, en primavera. La pareja de aristócratas está encantada y feliz con la noticia y Belén, que ya ha superado el tercer mes de gestación, se encuentra muy bien.

En Semana, Gloria Camila rompe su silencio. La hija de José Ortega Cano llevaba varios meses alejada de los medios de comunicación ya que ha querido centrarse en su salud mental. Especialmente desde que le diagnosticaran que tenía "depresión y ansiedad", lo que le llevó a estar medicada. Ahora se siente con fuerza y por eso ha dado un paso al frente y habla de los traumas que arrastra desde su infancia, episodios que le han dejado una herida que creyó olvidada y que está curando con la ayuda de expertos. "Tengo traumas de abandono", dice la joven de 27 años.

María Teresa Campos no dejó testamento: así queda su herencia. Según ha podido saber la revista, la periodista se negó hasta el final de sus días a firmar este documento ante notario. Según ha podido saber este medio por fuentes de toda solvencia, tenía sus motivos, aunque estos no convencieran a todo el mundo. Una decisión que no debería de afectar a su voluntad, ya que quería dejar sus bienes y enseres a sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, sus herederas legítimas.

Carmen Lomana despide el verano en las playas de Asturias muy bien acompañada de su amigo especial, Antonio Gutiérrez Marcet, expareja de Marta Chávarri, con el que disfrutó de un baño y de ratitos de tomar el sol en las hamacas.

Diez Minutos descubre al nuevo amor de Sonsoles Ónega: Juan, un financiero de 52 años con el que sale desde hace unos meses y ha disfrutado de un fin de semana romántico en Galicia.

Aitana se marca "un Shakira" y revela detalles de su ruptura con Miguel Bernardeau en su canción "2 extraños"'. "Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú", dice la polémica canción.

La gran boda de Kiko Hernández es portada esta semana de la revista Lecturas, donde encontrarás todos los detalles, los looks y las anécdotas de este día tan especial para el colaborador de televisión.