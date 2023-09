Tamara Falcó desvela la petición que Isabel Preysler hizo a Íñigo Onieva: “Tiene que hacer un esfuerzo”

Arranca la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. El pabellón número 14 de IFEMA acoge desde este 14 de septiembre hasta el próximo domingo 17 las propuestas de los principales diseñadores patrios para la temporada de primavera-verano de 2024.

Pedro del Hierro ha sido el encargado de inaugurar esta semana grande de la moda y ha presentado una colección inspirada en el imaginario cubano en la que los volantes, los colores y los estampados florales han sido los grandes protagonistas.

Algunas propuestas de primavera-verano de Pedro del Hierro en la MBFW de Madrid Gtres

Los modelos han desfilado al ritmo de una orquesta de lo más caribeña, ante la atenta mirada de los asistentes que han abarrotado la sala.

En el front row, caras muy conocidas, como los influencers Tomás Páramo y María García de Jaime, o Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Tamara Falcó y Begoña Gómez, en el front row de Pedro del Hierro Gtres

Por supuesto, Tamara Falcó no se ha perdido el desfile de la firma con la que colabora, puesto que ha jugado un papel muy importante en el diseño de esta colección. La marquesa de Griñón ha acudido sin la compañía de Íñigo Onieva, aunque ha dejado claro que atraviesan una etapa de lo más feliz tras pasar por el altar y disfrutar de una larga luna de miel. Eso sí, ha confesado que, como todas las parejas, a veces discutieron durante el viaje: “El primero en pedir perdón es Íñigo, según él. Pero bueno, como estábamos solos no teníamos más remedio que reconciliarnos”.

Tamara Falcó presenta su colección. Amor Martínez

Sobre sus planes de ser madre, Tamara Falcó ha dejado claro que “todo va bien” en lo que se refiere al tratamiento al que se está sometiendo: “Los médicos dicen que soy una chica sana, pero hay un factor importante que es mi edad, que afecta, pero me han dicho que me lo tome con la calma, y el tratamiento es solo una forma de asegurarnos de que todo va bien. Estoy cero agobiada”.

Una petición a Onieva

Además, Tamara Falcó ha revelado que su madre, Isabel Preysler, lanzó una petición a Íñigo Onieva ante el comportamiento que, a veces, muestra con la prensa. El empresario no está acostumbrado a la presión mediática que rodea a su familia política y en más de una ocasión ha perdido la paciencia con los reporteros, una actitud que no gusta a su suegra, que siempre ha tenido una sonrisa para las cámaras. “Intento no ver lo que se publica de él. Es verdad que mi madre le dijo que tenía que hacer un esfuerzo y ser más simpático con la prensa, no agobiarse. Pero bueno, entiendo que desde su lado también es complicado, quiere seguir con su vida. Pero bueno, está dispuesto a hacer el sacrificio”.