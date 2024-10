Carmen Lomana, sin piedad contra Isabel Pantoja: "Qué vergüenza. Como madre y como mujer, qué humillante"

La demoledora entrevista de Isa Pantoja en "¡De Viernes!" continúa dando de qué hablar y numerosos celebrities y amigos de la televisiva no han dudado en dar la cara públicamente por la joven y sacar las garras por ella después de que diese un paso al frente y relatase su historia familiar en televisión. Una de ellas ha sido Carmen Lomana que, sin pelos en la lengua, ha cargado duramente contra la tonadillera en el último evento al que ha asistido en Madrid.

La socialité, que mantiene una estrecha relación con Isa Pantoja desde que coincidieron en "Supervivientes", ha sentenciado a la cantante y le ha dedicado una bonitas palabras a la joven ante las cámaras. "Estoy compungida, compungida. No estuve el viernes en casa, no lo vi, pero me lo han mandado y me ha hecho llorar porque la quiero muchísimo, somos muy amigas", ha comenzado diciendo Carmen Lomana, asegurando "que sabía todo esto porque estuvimos juntas en "Supervivientes" y me contó muchísimas cosas, verla llorar con ese dolor, con ese desgarro, a mí me ha roto el corazón". "Aunque conozca su vida nunca piensas hasta qué punto le ha podido hacer tanto daño", ha declarado, entristecida por la situación de Isa Pantoja.

A pesar de la dureza del relato de la joven, Carmen Lomana ha alabado que se haya sentado a contar su historia en televisión. Para la socialité "ha sido como una catarsis, decir "mira, enteraros de una vez lo que he sufrido"". La joven, muy honesta , reconoció en "¡De Viernes!" por la buena vida que le dio Isabel Pantoja en lo que respecta a los buenos colegios, algo que ha aplaudido Lomana. "Pero se ha sentido ninguneada, hasta tal punto que yo creo que no ha contado todavía ni la mitad", ha añadid sobre el asunto.

Isa Pantoja rompe para siempre con su madre Europa Press

Sobre si ha hablado con ella tras su entrevista, la socialité ha declarado que sí y que ha "whatsappeado con ella y me ha dicho "gracias tita"". Muy protectora con la joven, además, ha desvelado los consejos que le ha dado a lo largo de los años. ""Isabel, estudia, Isabel, créate tu propia vida, no vivas siendo siempre la hija de Isabel Pantoja, aunque es algo que no te lo vas a poder quitar". Lo he pasado fatal", ha confesado Lomana, todavía impactada por la dureza del relato de la hermana de Kiko Rivera.

Antes de terminar su intervención, Lomana no ha dudado en cargar contra Isabel Pantoja, asegurando que "no entiendo cómo no se da cuenta de la hija maravillosa que tiene y que ha tenido siempre, que jamás ha dicho nada de su madre". "Y lo que hemos oído del viernes ha sido bestial, o sea, a mí ya lo del médico, la virginidad, no, no, no... Qué pena, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza. Como madre y como mujer, qué humillante", ha sentenciado, sin piedad contra la tonadillera.