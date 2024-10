Isa Pantoja, sin piedad contra su madre: "Me adoptó y es como quien abandona un perro"

Isa Pantoja es la próxima invitada a "¡De Viernes!". La hija de la tonadillera se sienta en programa de Mediaset para conceder una de sus entrevistas más sinceras e incendiarias hasta la fecha. La joven, totalmente recuperada de su intervención quirúrgica, ha decidido dar un par al frente y contar toda la verdad sobre el conflicto que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, y dar su opinión sobre el delicado asunto.

Cabe recordar que la artista no tiene ninguna relación con sus dos hijos y que no se ha interesado desde hace meses en su hija. De hecho, ni la llamó cuando tuvo que ser ingresada e intervenida de urgencia, algo que ha dolido mucho a Isa Pantoja. Ya en su día, la hermana de Kiko Rivera declaró en una exclusiva que no entendía el por qué actuaba así también con su hijo, el nieto de la tonadillera y otra víctima colateral de este conflicto familiar.

Isa Pantoja abandona el hospital y revela, emocionada, si su madre se ha interesado por ella Europa Press

Ahora, más sincera que nunca, Isa Pantoja se sienta en "¡De Viernes!" para hablar larga y tendidamente sobre su madre. "Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta", comienza diciendo la joven en el adelanto. "Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez ¿Qué tan grave he hecho para que ella no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona...Es que ni a un perro", prosigue, con total seguridad y sin pestañear.

"Mi madre no me ha querido llamar ni venir a ver, Anabel ha estado a su alcance y ella no ha dado el paso. Yo pensaba que la llamada se iba a producir. Al igual que en mi boda sabía que no me iba ni a llamar, ahora sí creía que vendría a visitarme", revela sobre la tonadilla, que ni se molestó en llamarla durante su ingreso hospitalario. Ante esta situación, la joven ha tomado una determinación respecto a Isabel Pantoja, pero no será hasta el próximo viernes cuando conozcamos su decisión.