Kiko Rivera ataca de nuevo a Isa Pantoja con dos nuevas hirientes reflexiones

Difícil solución hay a los conflictos que mantienen separados al clan de Cantora. Isabel Pantoja vive alejada de sus hijos, mientras que Kiko Rivera e Isa Pantoja también separaron sus caminos y no se dirigen la palabra, más allá de reproches públicos. Cuando uno habla con un medio de comunicación para poner sobre la mesa su dolor, el otro responde echando mano a la ironía o refrenando sus acusaciones. Así ha sucedido por enésima vez, cuando la joven se ha sentado en el plató de ‘De viernes’ para denunciar lo mal que le ha tratado su hermano en algunos momentos claves de su vida, como cuando sospechó que ya no era virgen y la llevó a hacerse un examen ginecológico a la fuerza o cuando la regó con una manguera cuando supo que tenía novio. Isa no puede contener las lágrimas al recordar estos episodios traumáticos para ella, mientras que su hermano, que vio desde su sofá lo narrado, lo resumió con un diagnóstico psicológico: “Victimismo crónico”.

Este lunes, Isa Pantoja volvía a tomar la palabra, para responder el ataque de su hermano. Desde el plató de ‘Vamos a ver’, en el que acude como colaboradora, hizo frente a las palabras de su hermano en redes sociales, donde le acusa de desvirtuar la realidad y exagerar lo vivido, además de tener supuesta “inestabilidad emocional, baja autoestima o pensamiento irracional”. La colaboradora se ha sorprendido al ver cómo su hermano define lo que cree que es su trastorno mental: “¿Esa es la respuesta que me da él? Es de locos. Que me diga que me estoy inventando cuando él puso un tweet de ‘la sangre tira mucho’ (…) Yo creo que no es indiferencia, creo que me tiene rencor. No es capaz de hacer autocrítica. Yo le quiero, obviamente. No me da vergüenza decirlo. He pasado momentos súper buenos con él”. Aun así, no ha logrado bajar la tensión existente, pues el Dj rápidamente ha regresado a sus redes sociales con nuevas reflexiones. Por supuesto, son entendidas como nuevos dardos envenenados.

Story de Kiko Rivera Instagram

La primera indirecta dice así: “No somos indispensables en la vida de nadie. Todo sigue su rumbo, contigo o sin ti”, se leía en una de las stories que Kiko Rivera ha subido a su perfil personal de Instagram. Obviamente, la mayoría piensa en su hermana al leer entre líneas, aunque sea tan solo porque minutos antes estaba zarandeándole en un plató de televisión. Lo hace para hacerle entender que él también estaba conforme con su adopción y que se siente huérfana de nuevo al ver cómo su familia le ha dado la espalda, como ya hizo su madre biológica. Al Dj parece inmune a este tipo de súplica, aunque vengan acompañadas de un mar de lágrimas que ha emocionado a propios y extraños.

Story de Kiko Rivera Instagram

A él no. Así de claro lo deja en una nueva reflexión: “Dicen que el mejor momento de nuestra vida es cuando no nos interesa la vida de nadie y no nos importa lo que piensen los otros”, mostraba a sus fans su particular opinión, dejando con ello claro que poco o nada le importa lo que dice Isa Pantoja de él, pues tampoco le interesa demasiado lo que sucede en la vida de ella. Algo que ya demostró cuando fue ingresada de urgencia en el hospital para ser operada, mientras él subía fotos en su cuenta personal de Instagram tumbado en la cama dando los buenos días como si tal cosa. Algo que le ha hecho entender a Isa Pantoja, como así ha dicho esta misma mañana, que “él no tiene ningún interés en verme, en saber de mí”. Al menos pilla las indirectas, un alivio ahora que han llegado dos nuevas a modo de bomba contra ella.