Las fotos ocultas de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez ven la luz 20 años después

La relación que mantuvieron Isabel Pantoja y Encarna Sánchez siempre ha estado en el punto de mira. El público tiene un interés especial por conocer los entresijos de un vínculo que unió a la cantante de moda con una de las mujeres con más poder del momento, gracias a su programa radiofónico. Pocas son las imágenes que trascendieron de sus días de gloria, pues no llegaron a filtrarse imágenes antes de que se dinamitase todo y dejaron de compartir momentos que hicieron sospechar a propios y extraños sobre sus límites. Algo que podría ayudar a despejar documentos gráficos como el que ha salido a la luz este martes, veinte años después de haberse apretado el botón de la cámara. Una fotografía guardada en un cajón y que el programa de Ana Rosa Quintana ha mostrado en exclusiva, evidenciando lo estrecho que era su vínculo durante una larga etapa.

“Ambas tenían el fetiche de vestirse del mismo color cuando estaban juntas”, revela Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’ y colaborador de ‘TardeAR’. Ha contextualizado la fotografía que está causando un gran revuelo desde ya en redes sociales, precisamente por un detalle curioso. Y es que llama mucho la atención que Isabel Pantoja y Encarna Sánchez vayan vestidas prácticamente igual, como si fuese hermanas gemelas o componentes de un dúo musical trasladado a la vida real. Y no en un día cualquiera en el que podrían haber hecho coincidir su look por mera diversión entre amigas íntimas, sino en la Primera Comunión de Kiko Rivera, en la que, por supuesto, no faltó la locutora como una más de la familia. Corría el año 1992, verano, concretamente el mes de junio.

Un hecho relevante a la hora de definir su relación. Primero porque Encarna Sánchez, durante unos años, estaba presente en las celebraciones más privadas de Isabel Pantoja. Compartían mucho tiempo juntas, pero su presencia en momentos en los que solo se convocaba a la familia siempre ha dado mucho que hablar. Y más el hecho de que evitasen a toda costa que se realizasen fotografías de ellas juntas y que algunas de las pocas que lograron hacerse terminasen perdiéndose por el camino. No llegaban a ser publicadas y se quedaban en un cajón, pese a su gran valor informativo y lo jugoso que supondría como reclamo a los lectores.

Isabel Pantoja y Encarna Sánchez TardeAR

Incluso también durante la propia celebración de la Comunión de Kiko Rivera, cuando entraron por separado evitando la ansiada fotografía. Sin embargo, un error de cálculo a la hora de acceder al recinto hizo que terminasen en el objetivo de un paparazzi, que finalmente pudo captarlas juntas durante unos breves instantes. Una imagen de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez que está removiendo su pasado, cuando ya el presente es bastante complicado. Primero porque tiene que afrontar problemas de salud que han sido definidos como “muy graves” y que tan solo a ella le corresponde comunicar. Esto mientras continúa sin hablarse con sus hijos, cuando su gira por el 50 aniversario de su carrera musical suma imprevistos, además de estar gestionándose su mudanza a Madrid tras la venta de Cantora, que le ayudará a solventar todos sus males. Al menos sí los económicos, pues de los otros hay demasiados y tienen difícil solución de manera inmediata.