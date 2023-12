La amenaza del padre de Carmen Otte a la prensa por la "no boda" de Juan Ortega

La cancelación in extremis de la boda de Juan Ortega y Carmen Otte sigue dando que hablar y todavía son muchas las incógnitas sin respuesta que no hacen más que aumentar el interés de la opinión pública. En busca de despejar esas dudas, los reporteros han estrechado el cerco a los que conforman el círculo íntimo de la pareja, como Juan del Val, amigo del torero que este miércoles ha confirmado que desconoce si se han reconciliado. "Evidentemente, si lo supiese, tampoco te lo iba a decir. ¡Faltaría más!", ha comentado ante la prensa.

Mucho menos cordial se ha mostrado Miguel Ángel Otte, el padre de la novia, que ha estado sometido a la presión mediática desde hace días. "¡No moleste!", ha comenzado espetando a los reporteros, pero su tono ha ido in crescendo hasta llegar a las amenazas. "No, si no me vas a molestar, te voy a molestar yo a ti!", ha dicho a uno de los periodistas.

El padre de Carmen Otte ha mostrado así su peor cara, seguramente a consecuencia de los rumores que circulan sobre él desde que se canceló la boda y que no lo dejan en muy buen lugar.

Primeras imágenes del padre de Carmen Otte tras ser señalado como el culpable de la 'espantá' de Juan Ortega EUROPAPRESS

Algunas voces aseguran que Miguel Ángel Otte y Juan Ortega tenían muy mala relación, y que estas diferencias habrían sido claves a la hora de que el torero decidiera no celebrar la boda en el último momento. Es más, algunos aseguran que se produjo una fuerte discusión entre el suegro y el novio horas antes del enlace, en la que el padre de la novia habría recriminado a su yerno la demora a la hora de pedirle matrimonio: "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio".

De momento, todo son versiones y teorías sin confirmar, y parece que nunca lo harán. Los principales protagonistas guardan silencio y desde su círculo mantienen que nunca lo romperán porque quieren vivir en la intimidad esta nueva etapa que afrontan y que podría estar marcada por una supuesta reconciliación.