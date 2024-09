Las 9 bombas de Julián Muñoz: de su primer “achuchón” con Pantoja a la “mentira” de Mayte Zaldívar

Julián Muñoz tenía la imperiosa necesidad de confesarse y lo ha hecho 21 día antes de fallecer, en una entrevista póstuma concedida a ‘De viernes’ de casi tres horas de duración. Lo hace basándose en sus memorias, las cuales comenzó a escribir desde prisión y que componen 600 páginas de revelaciones y detalles que han caído a modo de bomba en un primer acercamiento. Isabel Pantoja cubre un capítulo muy importante de su historia, desvelando desde su primer encuentro sexual hasta sus planes de quedarse embarazada. También pone nombre y apellidos a quienes vaciaron las arcas públicas de Marbella, él incluido. ¿Cuál fue el peor momento de su vida? ¿En qué punto Mayte Zaldívar mintió y sigue tomándose como una verdad sin peros? Estas son sus 9 bombas:

¿Cuál ha sido el peor momento de su vida?

“El peor momento que he vivido en mi vida ha sido cuando detuvieron a Mayte. Malísimo. Ver a mis yernos y a mis hijos corriendo. Malísimo. Horroroso. Incluso en la cárcel te recomponías de alguna manera, pero ese ha sido el peor momento de mi vida”.

El acuerdo que pudo librarle de prisión

Su pelea en televisión con Jesús Gil llamó la atención de la Fiscalía y ahí comenzaron los problemas judiciales para ambos. Julián Muñoz tuvo la oportunidad de salvarse, pues le ofrecieron un trato para vender a su predecesor, pero no lo aceptó. “Me citan en el Hotel Villamagna para traicionar a Jesús Gil”. Está “seguro” que el magistrado, retirado de sus funciones después, no le hubiese intervenido si hubiese servido en bandeja a su examigo: “Me plantearon eso y digo yo que tendría que haber hecho las cosas bien, pero es que no me arrepiento de no haberlo hecho”.

¿Quiénes son los que más dinero se han llevado?

“¡Uf, ¡qué difícil! Aparte de Jesús Gil, evidentemente, además que está demostrado que se lo ha llevado al Atlético de Madrid y a todos los sitios, José Luis Sierra. Él era el cerebro, que era quien inventó las sociedades municipales, que era una forma de desviar el dinero. José Antonio Roca, lógicamente. Siete u ocho, el que yo llamaba el clan del visón, porque las mujeres iban a la competencia de cuál era el abrigo más importante que tenía. Si algún concejal se ha llevado dinero, o nos hemos llevado dinero, habrá sido un plató de judías. Que lo demás coño, comían solomillo todos los días. A mí Roca no me dio nunca un duro. Sin embargo, dio sobresueldos y sobres a Carlos Fernández, Marisol Yagüe y Isabel García Marcos. Ellos se lo llevaron por ponerme la moción de censura a mí”.

¿Cuánto dinero negro entraba en su bolsillo?

“Yo ganaba casi 5 millones de pesetas al mes. Yo no tengo patrimonio, pero es que yo recibía de 22 sociedades. Todo se me pagaba en B”, echa cuentas el exalcalde de Marbella, que reconoce que por cada sociedad municipal cobraba 50.000 pesetas mensuales. Todo eso sin contar con las gratas sorpresas que le reservaba Jesús Gil a sus concejales: “Nos daba un millón de pesetas de vez en cuando, pero no era nada habitual”. No acaba ahí: “A mí me regaló Gil una casa y la vendí en 35 millones. Eso era dinero y me lo guardé todo en billetes y en sobres”. Encima, sus gastos eran mínimos: “Tenía chófer y no pagaba en prácticamente ningún sitio. Vivía como un marqués”.

La venganza de Mayte Zaldívar

La que fuese primera dama de Marbella se sentó en un plató a hablar de las bolsas de basura en las que se guardaba el dinero en su casa. Él lo niega en su entrevista póstuma, como así ha hecho a lo largo de los años: “Lo de las bolsas de basura es absolutamente falso. Una venganza de Mayte. Posiblemente si yo fuera mujer pues habría hecho lo mismo. Ten en cuenta que Mayte tenía una vida comodísima y, de pronto, aparece el bombazo de Isabel Pantoja. Entonces entró a muerte”.

Isabel Pantoja, “una tigresa” en su primer “achuchón”

“A mí era una tía que me había parecido siempre muy sensual, muy sexy, y todos los años le decía a un amigo mío que llevaba todas las fiestas de Marbella, Toni Rodríguez, que quería traer a la Pantoja. Valía ocho millones. No había dinero”. Ahí es cuando busca su número para hablar personalmente con ella para proponerla ser imagen de Marbella: “Yo la llamaba al principio un par de veces o tres. Luego ya la llamaba todos los días. Todos los días. Yo a la Pantoja la conquisté por teléfono”. Después dieron el paso: “Una cosa llevó a la otra y después fue una cosa amorosa como si fuésemos los enamorados de Teruel. Once horas. ¿Qué se dice durante once horas por teléfono? Hablábamos de amor, pero sin duda de dinero también hablábamos”. Pero, ¿Cómo fue su primera vez? También lo cuenta, que fue en el Tívoli, donde se quedaron solos tras echar al resto de clientes: “Echó a todo el mundo. Me quedé ella y yo solos. Y ahí hubo el achuchón. Ahí fue ya el achuchón como Dios manda. Un buen meneo. Ella estaba con ganas, como una tigresa (…) Isabel es muy sexual y muy fogosa”.

La cantante Isabel Pantoja (c) junto al alcalde de Marbella, Julián Muñoz (2i), y su esposa Maite (i), asistió como invitada a la izada de bandera que se efectuó hoy en el balcón del Ayuntamiento con motivo de la festividad del Día de Andalucía. Agencia EFE

Isabel Pantoja buscó quedarse embarazada de él

“Isabel Pantoja se hizo una prueba para poder ser madre”, escribe en sus memorias, que no fue solo una vez, sino varias las veces que intentó quedarse embarazada de él. La edad le truncó sus planes y al final los rumores de infidelidad por parte de él determinaron el final de su historia de amor.

La tonadillera le costó 90 millones de euros

Julián Muñoz no tenía ningún miedo en su última entrevista y llevaba las cuentas hechas. Isabel Pantoja no solo le costó su matrimonio con Mayte Zaldívar, sino también una ingente suma de dinero: “Mi patrimonio, poco o mucho, se lo quedó enterito. No me dejó na de na”. Un montante que cifra en 90 millones de euros.

Así se cepilló a Agustín Bravo

El presentador tenía un programa en Canal Sur que desapareció de la parrilla de la noche a la mañana. No hubo explicación y 21 años después Agustín Bravo ha visto sus sospechas confirmadas. Fue por propio mandato de Isabel Pantoja que su carrera en televisión se truncó de la noche a la mañana: “Isabel se cepilló a Agustín”.