Se filtra el trabajo de Carlo Costanzia que trataba de mantener en secreto

Mucho se ha hablado del trabajo de Carlo Costanzia, sin que nadie supiese a ciencia cierta en qué andaba metido. Saltó a la fama como actor, aunque ya había hecho sus pinitos en el mundo de la moda y la música, probando suerte como cantante y bailarín. Ahora está preparando nuevos temas musicales, con los que poder atraer ingresos con los que sufragar los nuevos gastos que se le avecinan, cuando se convierta en padre junto a su novia, Alejandra Rubio. Está esforzándose por sacar adelante su familia y asegurarse un porvenir por sí mismo, pero hay una labor profesional que deseaba mantener en secreto, alejada de la atención mediática. Al menos sí por el momento. Una tarea en la que le ha ayudado su chica, aunque no han tenido demasiado éxito, pues le acaban de pillar con las manos en la masa.

Carlo Costanzia en la MBFW Madrid Gtres

No es nada malo, a pesar de los esfuerzos empleados para que nadie se enterase el proyecto profesional en el que se ha embarcado. El foco a sus labores se puso la semana pasada cuando se ausentó en el debut de su madre, Mar Flores, como diseñadora en la MBFW Madrid, de la mano de Malne. Su colección cápsula quedó eclipsada sobre la pasarela por su ausencia en el ‘front row’. Al día siguiente, su novia quiso aclarar que no plantó a su madre por gusto o porque existiese un conflicto entre ambos, sino por una mera cuestión de agenda: “Es tan simple como que Carlo estaba trabajando. Estaba previsto que terminase a una hora y terminó 15 minutos después de que llegase al desfile, por lo que no llegó. Tenía todo preparado, pero no llegó. No entiendo por qué se le da esa bola. Ante eso no se puede hacer nada”, defendía en ‘Vamos a ver’. Joaquín Prat, el presentador, se quedó en shock: “Pero, ¿Carlo trabaja?”.

La duda ofendió a Alejandra: “Carlo trabaja, pero son cosas de su vida que no te voy a contar. De mí no vive nada. Que vivamos juntos no significa que viva de mí. Tiene su curro”. Así comenzó el misterio, pues no estaba dispuesta a desvelar cuál era. Hasta ahora, que se le han adelantado y se ha filtrado en qué anda metido el hijo de Mar Flores, gracias a Sandra Aladro en el mismo programa de Telecinco: “A Carlo le llegó la invitación para el desfile de la cápsula de su madre. Solo a Carlo. En ‘front row’. Él llama horas antes y avisa de que es posible que asista con una cámara de televisión, porque está grabando un documental. Se le dice que okey, que se le espera, pero no aparece. Entonces Carlo llama otra vez y cuenta que se ha alargado la grabación y no había podido ir. Tiene un contrato de trabajo, igual que Alejandra, con un productor tercero. Ese contrato es para hacer un documental, que le obliga a estar disponible las horas que los necesita, a cambio de una remuneración determinada”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Telecinco

El nuevo trabajo de Carlo Costanzia es la grabación de un documental que repasa su vida, que le acompaña en su día a día y muestra cómo es su rutina. Esta labor le hubiese llevado a la Semana de la Moda de Madrid, donde su madre tenía un papel destacado. Con ello, se entiende que la modelo podría aparecer en dicho documental, aunque no se conoce si se ha prestado a ello: “Hasta el día de hoy Mar Flores no ha sido propuesta para que participe”, aunque sí lo hará Alejandra, a punto de convertirse en madre. Una forma de rentabilizar sus vidas, aunque luego les cueste hacerse entender cuando defiende su intimidad y su derecho a vivir tranquilos ajenos a las cámaras que les persiguen. Ahora se mezclan las que van tras sus pasos para grabar el documental y aquellas que hacen lo mismo para alimentar la crónica social con su día a día.