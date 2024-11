En casa de Fabiola, sin Bertín: así ha sido la velada familiar por el 16 cumpleaños de Carlos Osborne

Ayer Carlos Osborne, el hijo pequeño de Bertín y Fabiola Martínez, cumplió 16 años y su madre, en este día tan señalado para la familia, organizó una merienda en su domicilio de Madrid junto a sus allegados más cercanos, marcada por la ausencia del presentador.

Al igual que el año pasado, la exmodelo reunió a sus familiares en su casa y Carlos sopló las velas rodeado de los suyos. Su hermana Eugenia no quiso perderse el cumpleaños de su hermano y asistió junto a dos de sus tres hijos, los pequeños Sandra y Tristán. A su llegada al domicilio de Fabiola, la empresaria desveló lo que le había regalado a Carlos. "Soy hermana malísima, he pensado y digo qué le voy a comprar, y le traigo 50 euros", reconoció.

Fabiola Martínez se pronuncia sobre la portada que protagoniza con Bertín Osborne y revela sus planes para esta Navidad Europa Press

Tras la merienda, Fabiola Martínez abandonó su domicilio para dar un paseo junto a dos amigos y desveló detalles de la velada íntima y familiar. "Ha ido muy bien, era algo pequeñito entre la familia y ya está, hemos cantado el cumpleaños, una tarta riquísima de chocolate", explicó.

Sobre la ausencia de Bertín, la venezolana reveló el motivo de la ausencia de Bertín: "Estuvo la semana pasada y los verá la semana que viene, pero ahora no podía porque está en Sevilla". Aún así, su hijo celebrará también su cumpleaños con el presentador. "Sí, él ya tiene 16 años. Me dice, "mamá, esto para la familia y luego después con mis amigos, ya después con papá en Sevilla"...Preadolescente total"", reconoció la exmodelo.

Planes de Navidad

Aunque aún no tiene nada planeado, Fabiola ya sabe que pasará Nochebuena y Navidad con sus hijos. "Yo el 24 y 25 tengo a los niños, luego en fin de año se van con su papá a Sevilla, pero no tengo nada planificado. Ya llegará, tengo muchas cosas en la cabeza", desveló la venezolana. Este año parece ser que no se reencontrará con Bertín y sus hijas en las fiestas. "Sabes que pasa, es difícil porque ellas a su vez tienen la familia por parte de sus parejas, es complicado ya coincidir todos. Ya era complicado cuando estábamos casados que coincidieran un día todas en el campo, imagínate ahora... es un poco... no pasa nada, el año tiene muchos días."", explicó la modelo.