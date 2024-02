Kike Osborne, el gran apoyo de Fabiola Martínez en su nueva etapa televisiva: "Mi mayor premio"

Fabiola Martínez está inmersa en su nueva aventura televisiva. La venezolana se estrena en muy pocos días como concursante del nuevo programa de baile de RTVE, "Baila como puedas" y no puede estar más emocionada con este nuevo proyecto profesional. La modelo tendrá que demostrar su maestría en el mundo de la danza y competirá contra Lydia Lozano, Ana Guerra, Colate, Álvaro Muñoz Escassi o el Maestro Joao, entre otros celebrities, para alzarse como la vencedora de la edición.

La ex de Bertín Osborne lleva ya unas semanas ensayando para el estreno de la primera gala de "Baila como puedas", ajena a cualquier cuestión relacionada con el cantante de rancheras y su currículum sentimental. De hecho, hace unos días, Fabiola Martínez desveló que se había lesionado el menisco durante los ensayos pero que ya se encontraba recuperada. "Es el menisco. Me han dicho que estoy recuperada, que estoy bien, pero me tengo que operar eso sí. Lo tenía lesionado de antes y con tanto esfuerzo físico pues ha ido un poquito a más, pero bueno, ya estoy bien y bailaré como nadie", explicó la venezolana el pasado 1 de febrero, un día después de la fiesta de cumpleaños de su hijo Kike.

Aún así, no hay reto que se le resista e ilusión y motivación no le faltan. A pesar de la dureza y exigencia física de los ensayos, Fabiola Martínez está muy feliz por participar en este nuevo concurso de baile, un formato totalmente diferente a lo que está acostumbrada en televisión, donde podremos conocerla más en profundidad. Sus hijos, Kike y Carlos, se han convertido en el mayor apoyo de la excolaboradora de "Y ahora Sonsoles" en esta nueva aventura televisiva y le están dando la fuerza necesaria para afrontar este duro reto laboral y así lo ha hecho saber a través de su perfil de Instagram.

Fabiola Martínez, muy emocionada, ha compartido con todos sus seguidores un emotivo vídeo del recibimiento que le ha hecho su hijo Kike al llegar a casa. Junto al clip, la venezolana ha escrito el siguiente texto: "Llegar a casa agotada después de un largo día de ensayo de coreografía y grabación en @bailacomopuedas_tve para tener este recibimiento... Es mi mayor premio". El post, en cuestión de horas, acumula más de 15.000 seguidores y se ha llenado de multitud de mensajes de amor y cariño hacia Fabiola y su pequeño. "Esos cachorros tienen una madre increíble. ¡Y lo saben bien! #mujerescapaces",ha escrito Anne Igartiburu en la publicación. "Muero de amor", ha añadido Poty Castillo.