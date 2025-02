Caso Anabel Pantoja: "Esta misma falta de certeza absoluta de malos tratos explica que no se haya tomado aún una medida contra los progenitores", explica Javier Puyol

Ante el revuelo mediático que ha supuesto la investigación de Anabel Pantoja y David Rodríguez para conocer el origen de las lesiones de su hija Alma, motivo por el que estuvo ingresada más de dos semanas en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, LARAZÓN se puso en contacto con Javier Puyol Montero, una voz autorizada , para aclarar algunos de los puntos que más controversia están generando en torno a este proceso que, es importante recordar, está en manos de la Justicia. Puyol Montero es abogado, magistrado en excedencia y letrado del Tribunal Constitucional.

Todos los expertos consultados coinciden lo mismo: el protocolo que se ha activo es oportuno y ha funcionado de maravilla. "Se está haciendo lo correcto y lo lógico en base a cómo han ocurrido los hechos. Y ha sido así desde el momento en que los padres acudieron al centro hospitalario y los médicos advirtieron que había lesiones que podían ser o bien fortuitas o bien producto de unos malos tratos. La obligación del equipo médico es dar parte inmediatamente tanto a la policía como al juzgado para que se instruya el caso", explicó Puyo a este periódico en exclusiva el pasado fin de semana, 48 horas después del comunicado del TSJ informando de la investigación de Anabel y David.

Anabel Pantoja reaparece y reacciona a las preguntas sobre su estrategia de defensa separada de David Rodríguez Europa Press

Puyo, además, incide en el que la menor aún sea lactante: "Esto puede influir en la decisión de no tomar ningún tipo de medida contra los padres. Pero la situación es de una gravedad extrema, porque, en el caso de que finalmente fuesen culpables de un delito de lesiones a la menor, la niña estaría en un entorno poco propicio. Aunque, insisto, no se pueden tomar medidas de detención ni de otro tipo mientras no se tenga la certeza absoluta de los hechos verdaderamente sucedidos con relación a dicha menor. Ni siquiera por prevención, puesto que la niña sufriría un doble perjuicio al ser desprendida de la madre. Indudablemente, la etapa de lactancia se habrá tenido en cuenta. Es algo muy razonable".

El magistrado, además, insiste en que el apellido de los investigados da igual. "La posibilidad de que la menor haya sufrido malos tratos impide que se archive la causa mientras no se tenga absoluta certeza del origen de las lesiones que presenta la menor. Esto misma falta de certeza absoluta de malos tratos explica también que no se haya tomado aún una medida contra los progenitores, como su detención o la entrega de la tutela a los servicios sociales", declaró Puyol en LARAZÓN. "La petición de las cámaras de videovigilancia para ayudar en la investigación y aporta un dato más, que refuerza la posibilidad de que el daño causado no fuera fortuito sino por una actuación constitutiva de delito", añadió sobre el asunto.

La petición de Anabel

Esta mañana, la influencer ha reaparecido ante las cámaras y ha roto su silencio con una importante petición: poder retomar su vida con normalidad. "Os agradezco que estéis aquí de verdad, pero yo tengo que hacer vida. Llevo más de una semana o diez días sin salir. Yo no os he perjudicado en vuestro trabajo, no me perjudiquéis en mi vida. Daros las gracias por estar aquí personalmente pero ya está. Voy a hacer mi vida si no os importa. Mi vida sigue. Quiero salir con la peque, que se calma con los paseítos", ha comenzado diciendo la influencer ante las cámaras.

"Estoy intentando hacer vida. Llevo unos días parada pero ahora quiero hacer vida, quiero estar en mi pueblo y hacer mi vida normal, si no os importa" ha explicado. "No voy a hablar del tema, pero es bueno seguir inventando y rellenando revistas y bloques. Dejarme ahora por favor, quiero darme mis paseos y demás", ha finalizado Anabel.