Cayetana Guillén Cuervo y Fabiola Martínez, unidas por el talento: reciben un premio por su compromiso solidario y liderazgo femenino

La actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, la presidenta de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez, la chef y empresaria Cristina Oria y la presidenta del grupo Guitart Hotels y de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas, serán distinguidas con los reconocimientos Tanit Spirit 2025 por su compromiso solidario y su liderazgo en femenino. La entrega tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el marco de la cuarta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards, un evento que se celebrará en el Centro Cultural de Jesús y que busca consolidarse como referente nacional del liderazgo con propósito y del talento femenino en distintas áreas.

El anuncio se realizó en Madrid durante una rueda de prensa en la que participaron las impulsoras de Tanit Ibiza Conexión, Alicia Reina y Eva Ballarín, acompañadas de Marta Jiménez, quien condujo el encuentro. Ambas fundadoras subrayaron que esta edición será especialmente emotiva al poner el foco en la solidaridad, reconociendo a mujeres que han impulsado proyectos con impacto social.

Durante el encuentro con los medios se ha desvelado que estos reconocimientos se llevarán a cabo en el marco de Tanit Ibiza Congress & Awards, una cita impulsada por Tanit Ibiza Conexion que cuenta con el apoyo del Consell d’Eivissa, a través de Ibiza Travel, y del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, municipio anfitrión de esta gran cita que cobrará vida en el Centro Cultural de Jesús, donde se pondrá de relieve el liderazgo con propósito y el talento de las mujeres en diversos ámbitos.

Alicia Reina y Eva Ballarín Cedida

Entre los valores destacados de las galardonadas se encuentran la autenticidad y la capacidad de inspiración de Guillén Cuervo; la entrega y coraje de Martínez al frente de la Fundación Kike Osborne; el compromiso solidario de Oria con organizaciones como la Fundación Aladina; y el liderazgo empresarial y social de Cabañas, al continuar el legado de su marido con una fuerte apuesta por la responsabilidad social corporativa. Todas ellas participarán en entrevistas y mesas redondas durante el congreso para compartir sus trayectorias y experiencias.

Además de los Tanit Spirit, el evento entregará los Premios Tanit, que cada año reconocen el talento de mujeres vinculadas a Ibiza en ámbitos como la cultura, la gastronomía, el emprendimiento, la educación o la hotelería. Estos galardones buscan visibilizar proyectos con impacto positivo y fomentar referentes femeninos para nuevas generaciones.

Rueda de prensa de los Tanit Spirit 2025 Cedida

Nacido en 2022, Tanit Ibiza Conexión se ha consolidado como un movimiento que visibiliza el talento femenino, impulsa el liderazgo colaborativo y proyecta a Ibiza como un territorio de creatividad, sostenibilidad y progreso social. Bajo el liderazgo de Reina y Ballarín, ha desarrollado iniciativas como Tanit Talks, Tanit Tastes y diversos talleres formativos, además del congreso y los premios.

En definitiva, la cuarta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards reunirá el próximo 18 de octubre a mujeres referentes de distintos ámbitos para celebrar la solidaridad, la innovación y el talento femenino, reforzando a la vez la proyección de Ibiza como un espacio inspirador de liderazgo con propósito.