Kiko Rivera traiciona sus principios morales al acudir a un plató de televisión

Kiko Rivera juró que no hablaría públicamente sobre su ruptura matrimonial, que su boca se mantendría callada y que no estaba dispuesto a mantener una guerra mediática con Irene Rosales, su exmujer, ni por todo el oro del mundo. Pero las palabras se las lleva el viento y el dinero que le han ofrecido por sentarse en el plato de “De viernes” ha podido más que los principios morales de los que hacía gala tras separarse de la madre de sus hijas.



Una fuente cercana al dj nos desvela que “se siente traicionado por Irene, no esperaba que ella rompiera el pacto de no airear en los medios de comunicación los pormenores de su ruptura, y su actitud le ha dolido tanto que está dispuesto a contar el viernes su verdad, porque hay cosas que desveló su ex que, según Kiko, no se corresponden con la realidad. Y si ella se ha saltado el pacto, él está en su derecho de hacer lo mismo. Pero no entra dentro de su cabeza la intención de enfrentarse públicamente a Irene, será una entrevista sin rencores para aclarar ciertas cosas…”.



Pero los dos no se dan cuenta del mal que están haciendo a sus hijas al exponerse tanto en los medios, porque las niñas tienen que aguantar comentarios desafortunados en su colegio. Y ya empiezan a hacer preguntas complicadas a sus padres, cuestiones que duelen y son de difícil respuesta.



Poco han tardado el uno y la otra en vender sus intimidades. En su entorno están sorprendidos por la celeridad con que se han abierto en canal. No se lo esperaban. A Irene, además, ya le han advertido de que tenga cuidado con su nueva pareja, porque, personas de su alrededor, le definen como un “rompe corazones”. Cuando empezó a salir con ella estaba flirteando con otras mujeres, imaginamos que al afianzarse el “noviazgo” todas habrán desaparecido de su vida. Eso es lo que contesta Irene cuando le avisan de que vaya con tiento y sin apresurarse en esta nueva etapa de su vida.