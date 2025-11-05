Colate, desesperado porque Paulina Rubio no le deja ejercer como padre

La vida de Nicolás Vallejo-Nágera no llega a asentarse nunca. Primero porque vive a caballo entre Miami y España, con compromisos profesionales a ambos lados del Atlántico. Segundo porque este ir y venir en avión supone un ritmo marcado también por su hijo, con el que pasa menos tiempo del que desearía, pues su ex sigue poniéndole trabas a que puedan estar juntos. Los desafíos de Paulina Rubio siguen suponiendo un calvario para el empresario. Colate y la cantante se separaron hace más de una década, concretamente en 2014, pero sus caminos siempre estarán unidos por su hijo y, de paso, por sus constantes citas en los tribunales.

Sobre esto y mucho más ha hablado este miércoles el protagonista con Joaquín Prat, tras aceptar la propuesta de sentarse en el plató de ‘El tiempo justo’. La excusa era hablar sobre su nueva aventura televisiva, sumándose al elenco de ‘DecoMasters’ junto a su hermana, Samantha Vallejo-Nágera. Pero la entrevista ha dado para mucho y no ha podido quedarse fuera de las preguntas su eterno conflicto con la madre de su hijo, a quien culpa de muchos de sus males. Y es que no le ha puesto las cosas fáciles y sigue proponiéndole obstáculos en los tribunales.

Colate se queja como padre de Paulina Rubio

Aunque ahora Nicolás Vallejo-Nágera está viviendo una etapa dulce en su vida, no puede dejar de mirar al pasado por culpa de su exmujer. Está reconstruyendo su vida con un nuevo amor, siendo la afortunada Alejandra Conde, hija de Mario Conde. Pero le lastran mucho las polémicas que protagoniza Paulina Rubio y sus constantes desafíos que le hacen acudir a la corte de Miami a responder ante un juez. Está tranquilo porque cree estar haciendo lo mejor por su hijo, pero no puede dejar de desesperarse al ver cómo su calvario se alarga más de una década y no hay pistas que le hagan creer que mejorará en un futuro.

“Es muy difícil. En los últimos años nos han puesto muy difícil ser padres a los que queremos serlo. Es tan importante mamá como papá”, recalca el empresario y presentador en el programa de Telecinco. En parte su ex está facilitando las cosas para que su vástago pase tiempo con él y también con la familia paterna, pero no cumple a rajatabla lo establecido por un juez, lo que le hace buscar amparo judicial. Pero confía en que está dando el mejor ejemplo a su hijo: “Los niños van creciendo y teniendo su propia personalidad y se van expresando”, deja caer sobre la formada opinión de su vástago sobre el conflicto de sus padres.

Joaquín Prat ponía sobre la mesa algunos de los últimos conflictos que han mantenido ante la justicia. Por ejemplo, cuando el niño voló solo a España, cuando el padre sacó a su hijo del colegio sin el consentimiento de la cantante o cuando el exmatrimonio terminó discutiendo en el aeropuerto. Colate no quiere profundizar en escándalos, pues sabe que su ex y sus abogados toman nota de todo. Aun así, subraya que apuesta por la custodia compartida, que en ningún momento trató de desplazar a la madre en su tarea, como sí ha tratado de hacer ella: “Es una cosa curiosa. Nunca he peleado por la custodia, siempre he pensado que tenía que estar con su madre y su padre”.