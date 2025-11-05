La influencer Irish Hsieh, encontrada muerta en una bañera: se sospecha de un rapero

El mundo de las redes sociales llora la muerte de una nueva influencer. Últimamente están saliendo macabras noticias que sobrecogen a los usuarios que siguen religiosamente a iconos virtuales de todo el mundo. Tragedias personales, muertes accidentales o asesinatos se suceden entre las estrellas virales. Este miércoles se suma una nueva al trágico listado, con la desaparición de la modelo porno taiwanesa Hsieh Yu-hsin, conocida como influencer bajo el nombre de Irish Hsieh.

Ha sido encontrada sin vida en la bañera de su habitación de hotel en extrañar circunstancias y se sospecha que su muerte no ha sido accidental. Se encontraba hospedada en el afamado Jalan Conlay de Kuala Lumpur. A sus 31 años, atesoraba medio millón de seguidores tan solo en Instagram, lo que extrañó a muchos que dejase de publicar su rutina y ponerse en contacto con sus seres queridos. Así se percataron de que algo no cuadraba, dada su actividad en redes sociales. Las autoridades encontraron su cuerpo en la bañera de su habitación. Creen que ha sido asesinada y ya hay un sospechoso en el punto de mira: un conocido rapero.

La extraña muerte de Irish Hsieh

Ya se ha puesto en marcha un operativo policial para esclarecer los hechos. La investigación se ha activado al comprobar que había detalles que apuntarían a que su fallecimiento no ha sido por causas naturales o accidental. Un suceso que ha conmocionado a sus fans, que no solo seguían sus aventuras a través de Instagram, sino también especialmente a través de Onlyfans, con contenido subido de tono exclusivo para adultos.

Se ha practicado la correspondiente autopsia para determinar qué ha podido sucederle, aunque aún no se han publicado los resultados definitivos. En un primer momento se pensó que se debía de una “muerte súbita”, aunque esta hipótesis ya ha sido descartada. Son muchas las incógnitas y su familia y amigos están desesperados por conocer qué le pasó y, sobre todo, si hay un culpable que deba rendir cuentas ante la justicia. Y es que eso es precisamente lo que las autoridades sospechan, cuando el jefe de la policía de Kuala Lumpur, Comm Fadil Marsus, esté estudiando el caso ya como un asesinato.

Y es que no todo cuadra en la escena del supuesto crimen. La forma en la que fue encontrado el cuerpo en la bañera les hacía sospechar en un primer momento, pero se reservaron sus dudas a la espera de los resultados de la autopsia. No se han publicado, pero la policía ya lo trata como un asesinato y centra su atención en el rapero Namewee, de 41 años. Y es que el artista fue visto en la misma habitación del hotel el día de su muerte, siendo detenido después por posesión de drogas y bajo los efectos de las mismas. Defendió su inocencia y fue puesto en libertad, pero las autoridades le pisan los talones en busca de pruebas.