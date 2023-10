Cayetano Martínez de Irujo, cansado, toma una drástica decisión respecto a sus hermanos en mitad del cisma familiar

La situación familiar de los hijo de la duquesa de Alba cada vez está más tensa. A raíz de unas declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo sobre su hermana Eugenia en "TardeAR", en las que destapaba el distanciamiento existente entre ambos, la relación fraternal de los hijos de Cayetana se encuentra atravesando por uno de sus peores momentos. "Es feliz y ya no me necesita. Desde que murió mi madre, se ha unido a otros hermanos y ha prescindido de mí", declaraba el duque de Arjona sobre la madre de Tana Rivera.

Estas declaraciones no sentaron nada bien a Eugenia Martínez de Irujo y contestó públicamente a su hermano: "Cayetano se aprovecha de que el resto no abrimos el pico". Después de un cruce de acusaciones públicas, la tensión entre los hijos de Cayetana se palpa en el ambiente y, en medio de este cisma familiar, el duque de Arjona ha tomado una drástica decisión que salpica directamente a sus hermanos.

Cayetano Martínez de Irujo tira la toalla en la relación con sus hermanos y desvela su decisión EUROPAPRESS

Ha sido el mismo duque de Arjona el encargado de comunicarla en su última intervención con los medios de comunicación durante la entrega de premios del Festival de las Naciones en Sevilla, velada en la que su madre recibió un homenaje. El próximo 20 de noviembre el duque de Arjona va a organizar una misa en honor a la duquesa de Alba y no va a decírselo a sus hermanos. "La voy a hacer solo, ya no se lo voy a decir a nadie, ya lo digo. La hago para mí como lo he hecho todos los años y no sé quien estará, porque mis hijos están trabajando en Londres los dos y no sé si podrán venir", desvelaba sobre la decisión que ha tomado frente al conflicto.

A pesar de haber revelado su intención de no avisar a los otros hijos de la duquesa de Alba a la misa homenaje en honor a su madre el próximo, Cayetano no ha querido pronunciarse sobre la mala relación existente entre ambos. "¿Usted tiene hermanos, se llevan bien? Es asunto nuestro, es una pregunta que no procede ahora", zanjaba el duque de Arjona sobre el asunto.