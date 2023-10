Cayetano Martínez de Irujo explota contra Eugenia y Alfonso tras ser acusados de un delito

Cayetano Martínez de Irujo sigue en pie de guerra con sus hermanos y ya no se esconde. Si antes quería guardar la compostura y evitar que se enfaden más de lo que ya están, ahora no se guarda ni una y siempre que tiene ocasión cuela un reproche a sus hermanos. Desde la parte contraria también están reaccionando cada vez más a las píldoras que se encuentran en los medios de comunicación. Sin embargo, ahora es Eugenia Martínez de Irujo la que está en la picota informativa y su hermano mayor quien ha aprovechado el momento para sentenciarla.

Ha sido a través de una llamada de teléfono al programa de Ana Rosa Quintana, donde el conde de Salvatierra ha puesto a sus hermanos contra las cuerdas. Especialmente con Eugenia y Alfonso, quienes este jueves se enfrentaban a la polémica por la acusación de supuestamente extraer de forma ilícita agua de Doñana. Algo que los hijos de la desaparecida duquesa de Alba ya han desmentido a través de la Casa, que gestiona sus asuntos. Pese a ello, el enfado de Cayetano era mayúsculo: “Que hablen, que den la cara. Si es que saben de lo que hablan. Que hablen y que den la cara, que en la vida hay que dar la cara”, retaba.

Además, les lanza una contundente pregunta a través del programa de las tardes de Telecinco: “¿Ahora qué Eugenia y Alfonso? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa con nuestros pozos? Porque claro… si piden una caución la Fiscalía y precinta esos pozos, me imagino que la pondrá. O si viene una multa, que ahora mismo es imprevisible lo que pueda pasar. Ellos se están defendiendo, pero la cosa está muy jodida”, se muestra negativo Cayetano Martínez de Irujo con el horizonte judicial que se le plantea a sus hermanos.

Algo que al protagonista le ha llevado a comparar su situación con la que atraviesan ahora quienes en otro tiempo fueron sus pilares fundamentales. Y es que este asunto de la presunta extracción del agua de Doñana le recuerda el motivo de su disputa, cuando él solicitó un préstamo de 3 millones de euros para la construcción de un embalse. Fueron precisamente Eugenia y Alfonso quienes se negaron a acometer tal proyecto para evitar “acabar teniendo problemas con la Justicia”. Ahora no han podido esquivar esta bala: “Claro que me afectaría. Lo que me han intentado reclamar ellos a mí cuando yo lo estoy haciendo todo legal y todo bien hecho. Ahora les pregunto yo a ellos, ¿y ahora qué?”.

Cayetano Martínez de Irujo, aunque ha llamado alterado y queriendo poner los puntos sobre las íes, lo cierto es que se confiesa tranquilo ante este entuerto. “En dos semanas tengo los tres créditos aprobados. Para que me dejen de dar el coñazo. El embalse está prácticamente terminado. Y me falta una gestión. De 5 a 15 años de arrendamiento que tengo que cambiar, que una vez más lo están retrasando ellos, una vez más de forma insólita, una vez más sin pies ni cabeza”, continuaba desahogándose sobre lo que ha sufrido con este conflicto “creado por ellos”.