La Casa de Alba respalda a Eugenia Martínez de Irujo y niega la extracción de agua de Doñana

La duquesa de Montoro ha sido citada a declarar como investigada por un delito contra el medio ambientepor la presunta utilización de ocho pozos clandestinos en una finca junto al Parque de Doñana. En la supuesta infracción Eugenia Martínez de Irujo figura como responsable, aunque ella ha declarado que "esa finca no es de mi propiedad y no tengo ningún vínculo ni responsabilidad con ella". También la Casa de Alba le ha mostrado su apoyo en un comunicado hecho público ayer miércoles. El documento asegura que la duquesa "no ha participado nunca en la gestión de la explotación" y responsabiliza de la misma a Luis Martínez de Irujo: "es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar".

Además, niegan las acusaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente ya que "en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)". Y añaden: "La sociedad no ha dañado en ningún momento el dominio público, ya que la finca Aljóbar está fuera del acuífero de Doñana". Y rematan: "La propiedad siempre ha facilitado el acceso de las autoridades a la finca para supervisar los sistemas de riego y procedió a la inutilización de los pozos en cuanto recibió el auto judicial".

Por su parte, Eurotécnica Agraria, la empresa responsable defiende que cuenta "con una autorización de riego mediante pozos de 606.000 metros cúbicos de agua por año y almacenamiento de las aguas extraídas en una balsa privada de 304.000 metros cúbicos de agua al año, con autorización para regar 200 hectáreas", mientras que la actualidad "se riegan 122 hectáreas de naranjos con sistema de riego por goteo autorizado por la CHG merced a una sentencia, una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca".

Asegura también que en julio "se presentó una propuesta a la CHG para una reducción de la superficie cultivada de la finca, transformación de la plantación a un cultivo mixto y adaptación de las dotaciones de riego a las necesidades de los nuevos cultivos conforme al Plan Hidrológico del Guadalquivir". Y finaliza: "La finca Aljóbar cuenta con sistemas tecnológicos de control de la cantidad de agua utilizada para el riego y que dispone además de un contador volumétrico a la salida de la balsa en el cabezal de riego que confirma el volumen de agua extraído, que en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG".

Alfonso Martínez de Irujo, gestor de la finca junto a su hijo Luis, admite que no inscribió los pozos y que hay "más de los debidos". "No es ilegal, aunque debí haber priorizado este tema", ha reconocido el duque de Híjar, quien ha presentado un escrito en el juzgado para que sea su hijo el que declare como investigado y no la duquesa de Montoro.