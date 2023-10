Joaquín Torres acusa a Cristina Tárrega de hacerle magia negra: “Está tarada perdida”

Joaquín Torres ha dejado sin palabras a sus compañeros en el plató de ‘Espejo Público’, donde se hablaba sobre santería. Esta práctica englobada en algunas religiones afroamericanas puede ser muy peligrosa, aunque todo depende de quién canalice la magia y con qué intenciones. Sobre esto hablaba el denominado arquitecto de los famosos, pues sabe mucho del asunto, al asegurar sin miedo a cometer un error que supuestamente Cristina Tárrega, compañera en la cadena rival en la misma franja matinal, le hizo magia negra. Una confesión inesperada que dejaba a Susanna Griso sin saber cómo actuar, por lo que se limitó a taparse la boca con la mano mientras escuchaba a su colaborador entrar en terreno pantanoso.

Joaquín Torres Espejo Público

“A mí me han hecho magia negra, una persona muy conocida en la televisión. Una loca, loquísima. El santero que lo hizo me lo dijo. Me avisó para que me protegiera. Me dijo que me habían metido en una nevera”, asegura el marido de Raúl Prieto en directo. Habla sobre una práctica de sentaría oscura que consiste en realizar un ritual que incluye la congelación de la persona a la que odias, mediante fotos suyas y demás ingredientes. Como era normal, el suceso despertó el interés de los presentes y quisieron conocer más detalles sobre su experiencia, lo que terminó por desvelar la identidad de Cristina Tárrega como presunta protagonista de las artes oscuras.

“Sugestión ninguna. Cristina Tárrega que está una tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos, pues empezó por ahí. El santero que trataba con Cristina hizo un rito. Hablaba de un congelador en el que me habían metido y que yo tenía que encender una vela”, continúa relatando este perturbador episodio, seguro de que la palabra del santero era cierta. Tan firme parecía en su dura acusación, que sus compañeros de plató le preguntaron si por aquella época le sucedió algún problema en especial o si se percató de que algo no iba bien en su vida. “En la vida te pasan cosas”, reconoce sin entrar en detalles, pues no cree que lo que le pasase fuese fruto de la magia negra y las malas artes místicas.

Joaquín Torres y Mariló Montero Espejo Público

Dada la gravedad del asunto y de los problemas que podrían generarle a Joaquín Torres sus contundentes afirmaciones en contra de Cristina Tárrega, le solicitaron pruebas. No puede decir algo así sin estar seguro de que lo que cuenta es cierto, pero él se mantiene firme: “Me avisó el santero que lo hizo. Me parece que tiene que estar muy loco, me había hecho de todo. Cuando entras en este tipo de paranoia no sabes dónde está el final. Mal Cristina y el santero también por hacer cosas negativas para que alguien lo pase mal. El santero me lo dice por una amiga común. Me avisó que me tenía que hacer una limpia, pero no me cobraba”.

Joaquín Torres Espejo Público

Pero no solo es la palabra del santero y la amiga que usó de mediadora, sino que ve a la colaboradora “perfectamente capaz. Ella es una asidua. Éramos muy amigos hasta que dejamos de serlo, porque es una hija de su madre. No somos amigos hasta que me hace estas cosas. Yo la defendí muchísimo porque pensaba que tenía un buen fondo, pero luego vi que era una interesada y vulgar. Es mala como la quina”, se despacha a gusto Joaquín Torres con Cristina Tárrega, que presumiblemente responderá contundente a tan duras acusaciones.