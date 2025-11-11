Cayetano Rivera rompe su silencio tras su accidente: "No es cierto nada de lo que se dice"

Cayetano Rivera es uno de los protagonistas de la semana después de haber sufrido un accidente de tráfico en una rotonda ubicada entre los términos municipales de Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Sevilla. Tras el revuelo y las informaciones de las últimas horas sobre el suceso, el diestro ha roto su silencio y ha contado la verdad de los hechos en "El tiempo justo".

El enfado de Cayetano

El torero, visiblemente molesto, niega en una conversación con la periodista Leticia Requejo que hubiera dado positivo en un test de alcoholemia. "El golpe no fue importante, ¿Quién ha dicho que yo di positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay control, por lo cual no hay positivo", explica Rivera.

"No hay heridos ni daños a otros coches ni nadie más involucrado ni nada. No entiendo que se saque todo de contexto", sentencia el diestro, añadiendo que "todos somos responsables de lo que hacemos, eso es evidente, pero de lo que hacemos, no de lo que cuentan".

Sucesos.- El torero Cayetano Rivera sale ileso de un accidente tras chocar su vehículo contra una palmera Europa Press

Sobre su estado físico tras el accidente, aclara que se encuentra perfectamente. "No fui a un hospital. Me monté en una rotonda y punto. Vivo a escasos metros de donde fue el golpe, estoy con mi hijo. Mi hijo estaba en el club, le acerco a casa después del golpe y luego atiendo a la policía, lo normal, todo normal", revela. Enfadado por las informaciones, Cayetano Rivera avisa que emprenderá acciones legales: "Yo estoy bien, intentando vivir mi vida y estoy un poco harto. Es todo absurdo y ya tendré que tomar medidas legales por los que optan por contar la historia sin saber los hechos".

Detalles del suceso

El accidente tuvo lugar sobre las 21.00 horas de la noche del domingo 9 de noviembre. Cayetano Rivera se montó con la furgoneta que conducía en una rotonda y chocó contra una palmera al salir del Real Club Sevilla Gol. El diestro salió ileso y no hubo heridos.