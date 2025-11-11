La reacción de Blanca Romero al enterarse del accidente de Cayetano Rivera: "Pobre palmera"

Blanca Romero vivió un momento inesperado este lunes, cuando, a las puertas de su domicilio, se encontró rodeada de cámaras y micrófonos sin comprender del todo por qué la prensa la interceptaba. La actriz, siempre elegante y directa, pronto se llevó un disgusto: la noticia era que su ex, Cayetano Rivera, había sufrido un accidente de tráfico el pasado fin de semana.

Los hechos ocurrieron la noche del 9 de noviembre, cuando el torero perdió el control de su furgoneta, se subió a una rotonda y terminó estampando el vehículo contra una palmera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. El golpe dejó el morro completamente destrozado, y en un primer momento circuló información errónea sobre un supuesto positivo en alcoholemia y un intento de fuga. Sin embargo, el propio Cayetano desmintió estos rumores ante su primo Canales Rivera: "Llamé a amigos de la urbanización para que se hicieran cargo porque yo estaba aturdido, con un mareo tremendo. Viviendo a cien metros, me fui a casa".

Negligencia

El torero también aclaró que no se le practicó prueba de alcoholemia, ya que los agentes solo realizan el test si detectan signos evidentes de embriaguez. Su abogado, Joaquín Moeckel, confirmó que habrá juicio y defendió la versión de Cayetano , explicando que el accidente se debió a un simple despiste al intentar abrir la barrera de la urbanización: "Mientras se conduce, ni se mira el móvil ni se busca el mando; es una negligencia".

Estado del vehículo en el que viajaba Cayetano Rivera tras chocar contra una palmera en una rotonda cerca de Montequinto. BOMBEROS DE ALCALÁ Europa Press

Blanca Romero no tardó en recibir la noticia directamente de los reporteros, mostrando su preocupación inmediata: "¿Pero está bien?", preguntó sin poder disimular el sobresalto. Tras confirmar que su ex se encontraba a salvo, respiró aliviada, aunque no pudo evitar fijarse en las consecuencias materiales del accidente: "¡Ah! Vale. Jolín, qué sustos nos dais… Pobre palmera", comentó con un toque de humor y resignación.

El incidente se suma a un año complicado para Cayetano, marcado por su retirada de los ruedos, la ruptura con María Cerqueira y un altercado en Madrid con la policía, ya archivado por los juzgados. Afortunadamente, en este último percance, no hubo que lamentar daños personales, lo que permite a familiares y amigos, y a la propia Blanca, centrarse en el alivio de que todo quedó en un susto.

El accidente ha abierto nuevamente la conversación sobre la vida personal del torero y su entorno más cercano, donde la preocupación y la sorpresa se mezclan con la inevitable atención mediática que acompaña a quienes han vivido bajo el foco público durante décadas.