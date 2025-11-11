Leire Martínez revela en "OT 2025" que la echaron de La Oreja de Van Gogh: "¡Reina!"

En la noche del lunes, Operación Triunfo 2025 vivió uno de esos momentos que el público recordará durante mucho tiempo. Leire Martínez, la voz que acompañó durante 17 años a La Oreja de Van Gogh, decidió abrir el corazón en directo y revelar un episodio hasta ahora guardado con discreción: su salida de la banda no fue voluntaria.

La confesión tuvo lugar en la recta final de la gala 8, tras conocerse los nominados del día: Guille y Lucía. Mientras Chenoa conversaba con los concursantes y les transmitía apoyo, Leire interrumpió con naturalidad y contundencia: "Hasta te echan", refiriéndose a sí misma. La frase, breve y directa, provocó un estallido de aplausos del público y la reacción inmediata de la propia Chenoa: "¡Boom! ¡Reina, reina y reina! Que te como yo la cara. Di que sí", exclamó, exaltada por el momento. El resto del jurado también se sumó al reconocimiento, celebrando la sinceridad de la cantante.

Salida de la formación

Aunque Leire ha hablado en diversas ocasiones sobre su salida de la formación donostiarra, nunca antes había ofrecido detalles claros sobre las circunstancias. Su revelación en OT 2025 supone un acto de valentía y transparencia, mostrando a la artista más humana y cercana, lejos de la imagen mediática de estrella establecida. La ovación del público fue un testimonio de la empatía que despierta su historia y su capacidad de sobreponerse a los reveses profesionales.

El momento también sirvió para destacar la complicidad entre Leire y los concursantes, en un contexto dramático donde las nominaciones enfrentan amistades y tensiones dentro de la Academia. La cantante, con su sinceridad, recordó que incluso los éxitos más consolidados no están libres de contratiempos: "Hasta te echan", dijo, resumido en una frase que resume la precariedad y la fugacidad de la fama, pero también la resiliencia necesaria para continuar en el mundo musical.

La intervención de Leire no solo puso de relieve su historia personal, sino que se convirtió en un ejemplo de cómo la autenticidad puede conquistar al público y al jurado por igual. En un escenario lleno de luces y cámaras, donde cada gesto se magnifica, su confesión fue un soplo de honestidad que resonó más allá de los muros del plató y recordó que incluso las voces más reconocidas pueden verse obligadas a reinventarse.

Leire Martínez, con esa mezcla de espontaneidad y sinceridad, se llevó esa noche todos los aplausos, demostrando que la autenticidad siempre encuentra su lugar, incluso en los escenarios más mediáticos y televisivos.