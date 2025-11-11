Raquel Bollo abre su álbum privado tras su fiesta sorpresa por su 50 cumpleaños: "Uno de los días más bonitos de mi vida"

Raquel Bollo atraviesa una de las épocas más dulces de su vida. El 4 de noviembre cumplió 50 años y su pareja, Mariano Jorge Gutiérrez, sorprendió a la diseñadora pidiéndole matrimonio. Después de ocho discretos años de noviazgo, la pareja da un paso más en su relación.

Fiesta sorpresa

Su novio, además de hincar rodilla, le organizó este fin de semana una fiesta sorpresa por su cumpleaños en Sevilla. Mariano reunió a todos los seres queridos de Raquel y festejaron el medio siglo de la televisiva, además de brindar por su compromiso. “Me he quedado flipada. Me dio tal sorpresa el día de mi cumpleaños que no esperaba además una fiesta por mis 50 años. Estoy súper feliz", expresó en “Fiesta” tras la celebración. “He pasado mucho. Mis padres siempre me decían: 'Ojalá que antes de que nos vayamos de esta vida te veamos casarte'. Para mí no es la primera boda, pero es como si lo fuera. Tengo una familia tan bonita”, confesó.

Entre los asistentes a la velada, los hijos y nietos de Raquel Bollo, protagonistas de la cita, su familia y gran parte de sus amigos. Tras una semana inolvidable y todavía con la resaca, la andaluza ha reaparecido en redes y ha compartido fotografías de su fiesta, uno de los días más emocionantes de su vida.

"Cincuenta años… Se dice pronto, pero se sienten con el alma. Mi futuro marido me preparó una fiesta sorpresa que jamás olvidaré. Un día lleno de emoción, de risas, de cariño y de momentos que quedarán para siempre", comienza diciendo en la publicación. “Gracias, mi amor, por regalarme uno de los días más bonitos de mi vida, por cuidar cada detalle y por hacerme sentir tan querida, te amo. Pude compartirlo con mi familia y con mis amigos, todos los que forman parte de mi vida( y los que no pudieron estar) eso lo hizo aún más especial. Y mis nietas… La guinda más dulce de una noche mágica".

La publicación acumula miles de likes y mensajes de cariño, entre ellos el de su amiga Rosa Benito. “Momentos únicos. Qué familia más bonita tienes. Te quiero”, escrito la ex de Amador Mohedano.

El sueño de su vida

Para Raquel Bollo, casarse con Mariano es cumplir uno de los sueños de su vida. Después de ocho años de noviazgo, la pareja pasará por el altar. “Aún me cuesta creerlo. Después de 8 años juntos, de momentos preciosos, de otros no tan fáciles, de aprender, de crecer y de amar sin condiciones… llegó este instante tan esperado. Un 'sí' que no tuve que pensar, porque cuando la vida te pone frente al amor verdadero, el alma lo sabe. Siempre soñé con casarme, con tener mi familia. Y hoy puedo decir que mi familia la tengo desde hace tiempo, que solo faltaba este paso, este símbolo, este abrazo lleno de historia y de amor. Md emociona poder compartir también este capítulo tan feliz con todos los que habéis estado ahí, acompañándome en cada etapa, en cada cambio, en cada parte de mi vida, en lo bueno y en lo malo", escribió en redes cuando anunció su boda con Mariano.