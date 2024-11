Las cinco confesiones más impactantes de Raphael: de Ava Gardner a su trasplante

Raphael es, a sus 86 años, un pata negra. Intenso, cargado de matices y con una calidad humana y profesional que le ha servido para conquistar a todo un universo. Este andaluz universal nacido en la localidad jienense de Linares forma parte desde hace mucho de nuestro patrimonio artístico. Es inagotable. Se encuentra de gira promocionando su último disco, "Ayer.. aún", y tiene por delante un buen número de conciertos. Eso no le impide inaugurar la Navidad en su ciudad. Así lo hizo el sábado en un emotivo acto al aire libre organizado en su honor por el Ayuntamiento y el conservatorio del municipio. Con más de 500 músicos locales, coristas e instrumentistas, entonó el Tamborilero, su clásico villancico.

Raphael enriquece la Navidad y, un poco, nos enriquece a todos. Nadie mejor que él para hablar de la vida, aunque, si puede, prefiere limitarse a su artisteo y dejar el resto para sus ratos de intimidad familiar. Sin embargo, su figura trasciende lo musical y estos días de promoción no puede evitar preguntas que implican cierto acto de confesión. En una entrevista con el periódico "El Español" ha vertido algunas reflexiones que dan una idea de esa personalidad cautivadora que le caracteriza.

"Llevo toda mi vida llevando el nombre de España por el mundo. Para ser un buen español no hace falta ir por la calle con una bandera: no es mi estilo", ha dicho tajante. También se ha pronunciado sobre la crispación actual: "Estamos en un momento de discusiones, pero yo soy muy optimista en ese sentido. Lo que tenemos que hacer los españoles es hablar y reunirnos, hablar, hablar y hablar hasta que nos arreglemos, como los niños".

Igualmente, ha confesado que nunca ha necesitado poner su salud mental en manos de un profesional. "Yo nunca he ido a terapia. Tengo un psicólogo fantástico y muy claro conmigo: el espejo. Me miro a los ojos y me digo: chico, pero ¿a dónde vas?".

El cantante no ha omitido el momento más duro de su vida: la cirrosis hepática que casi le cuesta la vida y el trasplante que le salvó en 2003. "El trasplante de hígado me cambió la vida para bien. Fue un milagro. Tuve terror, vi la muerte a mi lado". La intervención llegó después de meses de pruebas, recaídas médicas y varios ingresos hospitalarios. Su salud era tan delicada que su vida dependió de un órgano nuevo que, tras pasar por la lista de espera, finalmente llegó. Raphael recibió un hígado el 1 de abril de 2003. Desde entonces, se ha convertido en un abanderado del sistema de donación de órganos.

La última bomba que ha soltado en la entrevista es su affaire con Ava Gardner. "Tuve una aventura con Ava Gardner: me sorprendía que una mujer de ese tamaño se fijase en un chiquilín como yo". No es la primera vez que hace esta revelación. Lo escribió en sus memorias y se lo contó también a Pablo Motos ya en 2012. Él tenía solo 19 años, pero admitió que, realmente, a la actriz le gustaban todos los hombres españoles.