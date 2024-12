Las cinco curiosidades de Amaia Romero que no conocías

Amaia Romero está a punto de publicar "Si abro los ojos no es real", su tercer álbum en solitario. La ganadora de "Operación Triunfo" 2017 está en su mejor momento profesional y ha sabido forjarse una exitosa -y sólida- carrera en el mundo de la música tras su paso por la academia más famosa de la televisión. Con un estilo muy marcado y una gran personalidad arrolladora, Amaia Romeroes una de las triunfitas que más pasiones levanta y cuenta con una gran legión de seguidores.

La artista saltó a la fama con tan solo 18 años y ahora protagoniza la última portada de "Vogue España". En esta última entrevista, Amaia se ha sincerado y, a corazón abierto, ha desvelado algunos detalles desconocidos de su vida, a pesar de ser una de las cantantes más conocidas de nuestro país.

Cinco curiosidades de Amaia Romero

Además de ser una de las mejores cantantes de nuestro país, Amaia Romero también es una gran actriz. De hecho, fue nominada a los Premios Feroz por su trabajo en la serie "La Mesías" de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Sobre este talento oculto, la de Pamplona desvela en "Vogue España" que "me gustaría hacer cosas que nadie espere, que es algo a lo que a mí siempre me gusta jugar". Además, aceptaría una propuesta al instante si se la propusiera Pedro Almodóvar: "Sería increíble. Sería un sueño y diría que sí sin pensarlo".

Otra de las curiosidades de Amaia Romero es que es muy fan de Marisol, una de sus referentes musicales. "En la adolescencia me daba un poco de vergüenza que me gustara tanto Marisol. Yo siempre he sentido orgullo de las cosas que admiraba, pero ha habido cosas concretas que me he callado, por miedo a ser juzgada. Hoy en día sigo trabajando para que se me quite un poco esto. Porque aunque no lo parezca, me importa bastante lo que piensen de mí", confiesa en el anterior medio citado.

Amaia, además, se caracteriza por ser una persona muy familiar y está muy unida con su madre, a la que le dedica una de las canciones de su último álbum. La relación que mantiene con su familia y, en concreto, con su progenitora, a veces le causa cierta culpabilidad por no estar cerca de ellos desde los 18 años, cuando salió de "Operación Triunfo" y se mudó en Barcelona.

Uno de sus sueños, además de dedicarse a la música, es viajar a la luna. "Siempre me ha llamado la atención todo lo relativo al espacio y me gustaría, por ejemplo, que llegase algún tipo de señal extraterrestre. Vivir ese momento de la historia en el que por primera vez haya algún tipo de contacto. Siempre que sea de buen rollo, claro", revela en su entrevista.