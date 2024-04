Comienza la segunda semana del juicio a Sancho

Hoy miércoles, y de nuevo en jornada reducida ya que solo serán tres los días hasta el próximo viernes donde se producirán declaraciones auspiciadas por la Fiscalía, continuará el juicio en el tribunal provincial de Koh Samui contra Daniel Sancho, tras el inicio algo convulso durante las primeras tres sesiones, donde los testigos confirmaron sus declaraciones mientras el acusado, en algún caso, los interpelaba con cierta rudeza. Durante esta semana desfilarán ante el juez los forenses que analizaron las partes aparecidas del cuerpo de Edwin Arrieta, además de las primeras personas que tradujeron y asistieron a Sancho tras acudir este a la comisaría de Koh Phangan a denunciar la desaparición de su amigo y cuya acción desembocó en detención. El viernes serán los policías de la comisaría de Koh Phangan los que declaren.

El abogado Juan Gonzalo Ospina atiende a los medios en el primer día del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia Cortesía

Sin presencia de Ospina

Además, Juan Gonzalo Ospina, representante legal en España y Colombia de la familia Arrieta y coacusación junto con el Ministerio Fiscal, no seguirá las vistas en persona ya que el pasado viernes dejó Tailandia tras haber asistido solo a las iniciales. Mientras, su homólogo en España representando a la parte contraria, Marcos García Montes, seguirá el transcurso del juicio desde Madrid ya que no se sabe si finalmente viajará o no hasta Koh Samui.

En la isla, salvo los medios y los funcionarios judiciales y de prisiones, prácticamente no se habla del caso. Los reporteros que seguimos el juicio esperamos que el juez abra la mano y podamos tomar alguna foto desde la sala para poder realizar nuestro trabajo.