Exteriores negocia con Tailandia para que Daniel Sancho no acabe en la peor cárcel de Bangkok

Según fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de España, altos cargos del ministerio conminados con miembros de la embajada española en Bangkok estarían abonando el terreno para que si finalmente, y como todo parece indicar, Daniel Sancho es condenado a la pena capital o cadena perpetua, que irremediablemente debería ser el pasaporte para ser transferido al peligrosísimo penal de Bangkok Bang Kwang, denominado El Hilton, su destino pudiera ser alterado evitando así un presidio donde las peleas, puñaladas y suicidios están a la orden del día.

Esta negociación se estaría desarrollando entre bambalinas, lejos de todo foco, y es la misma que permitió que Carlos Alcañiz, preso español sentenciado por otro delito de sangre, pudiera hace dos años, junto con un certificado médico oficial, cumplir el resto de su pena en el penal «light» de Koh Samui, donde justamente Sancho espera, durante estos días, la resolución del juicio además de su sentencia y destino.

Daniel Sancho el día de su detención en Tailandia SOMKEAT RUKSAMAN Agencia EFE

Según expertos consultados, el penal con el sobrenombre de El Hilton, se consideraría extremo para personas como Daniel, sin antecedentes penales serios. Está atestado no sólo de presos sino de los más peligrosos: desde asesinos de todo tipo a violadores pasando por pederastas, narcotraficantes y matones. En la prisión de Bang Kwang sí existen las bandas y las agresiones diarias, al contrario que en el presidio de Koh Samui, que comparado con el Hilton podría ser considerado como una guardería. Allí los residentes no suelen ser problemáticos cuando no existe una superpoblación de reos como tampoco se vienen registrando casos de violencia.

Un plan para evitar El Hilton

La familia de Daniel Sancho Bronchalo, el ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada española en Bangkok diseñan un plan para evitar ese presidio tristemente conocido, donde las posibilidades de poder ayudar al reo desde el exterior son muy escasas y donde el trato de favor es imposible. Por Artur Segarra, sentenciado a cadena perpetua por también haber asesinado, descuartizado y esparcido el cuerpo del empresario español David Bernat, que espera de forma inminente su traslado a España desde el Hilton, no se medió dadas las circunstancias completamente diferentes, ya que el egarense escapó a Tailandia como prófugo de la justicia española que le espera aún para juzgarle por multitud de causas abiertas, entre ellas la macroestafa con hipotecas inversas con las que Segarra, el exnotario barcelonés Enrique Peña y el exmodelo de pasarela, hoy abogado, Francisco Comitre, estafaron a 115 jubilados catalanes. Al no haber prescrito, Segarra no desea aún ser transferido a España temiendo volver a ser juzgado y encarcelado.

Expertos consultados justificarían la petición del ministerio y la embajada por la muy posible inadaptación al presidio de Bang Kwang de Daniel Sancho, donde las atenciones médicas son escasas y las psiquiátricas, completamente nulas, y donde ser transferido a la enfermería a dormir sobre una colchoneta, que es lo que le ocurre en la cárcel de Koh Samui desde el inicio de su travesía, sería una opción inexistente. Además, mientras en Koh Samui se puede uno mantener, más o menos, hablando en inglés, en el Hilton de Bangkok quien no se comunica en tailandés está fuera del sistema.