Caso Daniel Sancho: El cuchillo de la discordia

De entre los cuchillos que Daniel Sancho adquirió antes de la llegada de Edwin Arrieta a la isla Koh Phangan hay uno que sobresale por encima del resto. Y este es el que tiene forma de sierra, de gran tamaño, el cual se compró, no en la zona de cuchillos de cocina, junto a las sartenes y cacerolas, sino en el departamento de menaje de esos almacenes, al lado de los martillos y las tijeras de jardinero, asunto extraño si como dice la defensa Sancho fue a Tailandia, entre otros asuntos, a dar clases de cocina.

Ese cuchillo, impropio de un cocinero –cuando tampoco es que Sancho ejerciera de chef–, rearma la clarividencia con la que la acusación asegura que el caso no tiene más salida que la pena capital, o en su defecto, la cadena perpetua. Porque otro asunto que no se comenta es que cualquier pasajero, hoy día, puede viajar en vuelos intercontinentales con los cuchillos que le plazcan, siempre y cuando estos vayan facturados con el equipaje. O entonces, ¿cómo creen que los verdaderos chefs viajan por el mundo? ¿Acaso comprando cuchillos en cada destino?

De todas formas, debe saberse que los cuchillos de sierra, claro que de dimensiones minúsculas y siempre expuestos en los pasillos que venden productos hosteleros, se utilizan generalmente para cortar el pan, dado el escaso grosor del interior de la masa y la textura crujiente, perfecta para ser cortada por ese tipo de cuchillos, de la parte externa, la que suele crujir: la corteza.

Fotografía del instagram del español Daniel Sancho Bronchalo Instagram Agencia EFE

Los abogados de Daniel Sancho aseguran que ese cuchillo de sierra lo había comprado para cortar cocos, cuando primero, un chef desde España no viaja hasta Tailandia, lugar donde sí se cortan cocos, y a decenas de miles diariamente, con un cuchillo para ejercer esa labor, cuando en Tailandia, además de en Camboya, Vietnam, Malasia, Birmania, Laos, Filipinas, Timor, e Indonesia –y sólo cito a países asiáticos; restan africanos y americanos–, siempre, absolutamente siempre, se utiliza el cuchillo que hemos grabado en el video adjunto, denominado, a grandes rasgos, como machete.

Hoy me he acercado a una tienda de menaje donde vendían un cuchillo de sierra parecido al que Sancho compró –siento que no me hayan permitido grabar–, y éste, por si a alguien le quedaba algún tipo de duda, estaba junto a los alicates. Y por lo tanto, ¿conocen a alguien que manipule alimentos con productos de menaje? ¿Se imaginan que junto a los yogures se pudieran comprar bolsas de tornillos?