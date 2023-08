Concha Velasco, entre serias dificultades económicas y problemas de salud

Concha Velasco soñaba con morir haciendo lo que más le gustaba, actuando sobre un escenario, pero a sus 83 años, esto no podrá ser posible, pues su salud le ha obligado a bajarse de las tablas. De hecho, su declive físico ha sido tal, que sus hijos se han visto en la obligación a confiar en una residencia para que su madre pueda recibir las atenciones necesarias y estar bajo control especializado en todo momento. Algo que se ha emplazado en la residencia de mayores Orpea Punta Galea, situado en Las Rozas, Madrid.

Concha Velasco Gonzalo Pérez La Razón

Sin embargo, su salud sigue dando algún que otro susto a su familia, que la ha tenido que trasladar a la clínica Puerta de Hierro. Pero no solo su salud preocupa a los suyos, también sus cuentas están suponiendo un quebradero de cabeza, como así han destacado desde ‘Informalia’. Al parecer, Concha Velasco está haciendo frente a un problema grave del aparato digestivo, aunque quizá lo que peor lleva es la parte anímica, pues su cabeza y entendimiento no se han visto mermados con el paso de los años. Es consciente de dónde se encuentra y el motivo por el que sus hijos han entendido que lo mejor es que permanezca bajo cuidados en todo momento. De hecho, supone un esfuerzo muy grande para ellos, pues la cuota de la residencia es privativa, pero si con ello se asegura su bienestar no hay pegas.

Desde el citado medio se afirma que Concha Velasco tiene tendencia a la tristeza y a encerrarse en sí misma en la residencia. Algo que no pasaría desde el principio de su estancia, sino ahora que “cada vez habla menos” y “cada vez recibe menos visitas”. Pero desde ‘Informalia’ también ponen el foco de atención a la delicada situación económica de la veterana actriz, que debe pagar 2.500 euros mensuales para poder disfrutar de los cuidados recibidos en la residencia. Sin embargo, su pensión no alcanza para sufragar tal gasto.

Isabel Díaz Ayuso visita a Concha Velasco en la residencia. Instagram

Aunque ha estado toda una vida sobre los escenarios, lo cierto es que no ha logrado amasar la fortuna que se le presupone. Sus negocios con Paco Marsó nunca llegaron a ser tan fructíferos como esperaban y se ha visto en atolladeros económicos en diversas ocasiones. Ahora, ya retirada de la interpretación, no tiene un gran patrimonio con el que hacer frente a la mensualidad de la residencia. No tiene bienes inmuebles, pues vendió el chalé de La Moraleja y el piso de Sanchinarro porque las cuentas no le salían. De ahí se mudó con su hijo Manuel al centro de Madrid para vivir de alquiler. Pero el dinero se ha ido gastando.

Comedor de la residencia de Concha Velasco Orpea Las Rozas

Como con su pensión de jubilación no puede hacer frente a los 2.500 euros mensuales de la residencia, parte debe ser completada por la Organización de Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos Propiedad Intelectual, que responde a las siglas AISGE. Una sociedad que vela por el bienestar de los profesionales de las artes cuando deben jubilarse, no siempre de forma tan holgada como se les presupone. Estos, junto a su hijo Manuel, velan para que no le falte de nada, aunque esté algo baja de ánimos y sufra algún que otro achaque de salud.