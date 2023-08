Manuela Velasco rompe su intimidad con unas fotos inéditas con su novio

Con tan solo 12 años, Manuela Velasco ya comenzó a labrarse un futuro en el mundo de la interpretación, siguiendo los pasos marcados por su tía, Concha Velasco. Es un ejemplo a seguir para ella y también desea dejar bien alto el legado que su apellido le acompaña. Por eso quiere vivir centrada tan solo en su faceta profesional, mientras que la personal la prefiere disfrutar de puertas para dentro. El celo con el que protege su intimidad siempre ha sido mayúsculo y es que son contadas las ocasiones que nos ha dejado echar un vistazo al interior de su vida privada. Pero ahora ha roto su propia máxima, dejándonos conocer mejor a su novio, Rafa Castejón, quien es su compañero de vida desde hace 20 años.

Manuela Velasco y su tía Concha Velasco en una imagen de archivo Instagram

Dos décadas juntos compartiendo los buenos y los malos momentos y formando un equipo, aunque no de cara a la galería. Manuela Velasco ha preferido esconder su amor detrás de las cámaras y centrarse tan solo en hablar mediáticamente aquellos aspectos referentes a su carrera como actriz. Tan solo se salta esta norma autoimpuesta cuando es preguntada por detalles familiares sobre su tía Concha Velasco, especialmente ahora que se encuentra recluida en una residencia, bajo los cuidados de profesionales y siendo visitada en todo momento por su familia y también numerosos amigos y compañeros de profesión.

Pocos son los detalles que la actriz nos deja conocer de su faceta más íntima. Esa parcela de su vida en la que hay otro protagonista, Rafa Castejón, su novio desde hace 20 años, quien ahora tiene un destacado hueco en el repertorio de instantáneas que comparte con sus seguidores. Manuela Velasco se encuentra en Bilbao disfrutando de unos días de asueto, aunque no son las vacaciones lo que le ha llevado a esta ciudad, sino el trabajo de su chico al frente del musical ‘Los chicos del coro’ y es que él también trabaja como actor.

“Maite zaitut, Bilbo”, escribía la actriz, que viene a decirle a la ciudad que la quiere. Lo hace compartiendo una colección de fotografías de su paso por Bilbao, donde ha tenido ocasión de probar algunos de sus famosos pinchos, descubrir sus rincones más mágicos y turísticos, además de tener una ocasión única para presumir de novio. Y es que muy pocas veces ha dejado a su chico un poco de protagonismo en su perfil público en redes sociales, en su empeño de alejar la atención mediática de su estable relación de más de 20 años. “Cuánto me gusta Bilbao y qué bien me lo he pasado en la Aste Nagusia”, añadía después Manuela Velasco haciendo alusión a la semana grande de la ciudad, a la que ha podido asistir.