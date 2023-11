Las controvertidas declaraciones de Sean Penn sobre la muerte de Matthew Perry: «No puedo decir que me haya sorprendido»

En la temporada 8 de la icónica serie de televisión "Friends", el renombrado actor y director Sean Penn hizo una aparición especial en dos episodios clave. Bajo el título "El de la mancha" y "El de la fiesta de Halloween", Penn encarnó al prometido de Úrsula, la gemela de Phoebe, interpretada por Lisa Kudrow. El inesperado giro de la trama llevó a Phoebe a enamorarse del personaje de Penn, dejando a los fanáticos en vilo por el destino de esta peculiar relación.

En una reciente entrevista a Sean Penn en el programa "Piers Morgan Uncensored" arrojó luz sobre su admiración por Matthew Perry, uno de los actores principales de "Friends". Aunque no eran íntimos, Penn elogió a Perry y sus esfuerzos por abordar sus problemas de adicción en su libro autobiográfico, "Amigos, amantes y aquello tan terrible". A pesar de no haber leído la obra, Penn elogió la valentía y la inteligencia de Perry al compartir sus experiencias tan abiertamente con el público.

Penn afirmó no sentirse sorprendido por la trágica noticia de la muerte del actor, debido a los daños internos que había infligido a su cuerpo a causa de su adicción: “Parecía estar hablando de ello, lo había afrontado y era muy inteligente y audaz al respecto. Ofrecía generosamente su experiencia a la gente para que fuera útil. Su muerte es trágica, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe forense y todo eso, pero sé que había causado mucho daño a sus órganos a lo largo de los años” declaró.

Penn también tuvo encuentros con las drogas, siendo acusado en 2018 de asistir drogado a una entrevista. El testimonio de estos dos icónicos actores es de vital importancia a la hora de llevar este controvertido tema a la conversación pública.