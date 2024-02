Cristina Pedroche, al límite por las críticas: "Qué difícil se me hace a veces seguir aquí"

Cristina Pedroche ha vuelto a sincerarse con todos sus seguidores de Instagram sobre el odio diario que recibe en redes. La presentadora, al límite por la cantidad de comentarios negativos, ha decidido dar un paso al frente y desvelar que está pensando alejarse una temporada de la exposición mediática. Parece ser que la de Vallecas está sobrepasada por la situación y no entiende por qué siempre es tan criticada, desvelando que mensajes que han aumentado a raíz de convertirse en madre de la pequeña Laia.

"Siento que estoy perdiendo la conexión con las redes sociales. Muchas veces no le encuentro el sentido y me da pena", comienza diciendo Pedroche en el escrito. "Todo el rato tengo que pensar si esta foto está bien, si a alguien le molestará el texto, si alguien se sentirá ofendido por lo que yo no digo pero que esa persona entiende de mis palabras... La verdad es que es agotador", confiesa. "Antes me pasaba también a menudo, sobre todo cerca de Campanadas, pero ahora con la maternidad todo lo que hago o digo se convierte en polémica. Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que está bien o mal de lo que hago. Los que me defienden, los que me odian, los que intentan defenderme pero empiezan diciendo "la Pedroche no me cae bien ni me gusta pero os estáis pasando con ella"... Esos comentarios tampoco sé muy bien cómo tomármelos", expresa, dolida.

"Os juro que intento no leer nada, pero si sigo en redes es imposible que no me llegue, y por lo tanto, que no me afecte. No me gusta la idea de irme de las redes porque sé que a muchas personas os viene bien lo que cuento y os juro que por eso me sigo quedando y aguantando el chaparrón pero qué difícil se me hace a veces seguir aquí", finaliza la televisiva, planteándose abandonar Instagram durante una temporada por su salud mental.

El post se ha llenado de miles de mensajes de cariño hacia la presentadora. Paula Echevarría, Tamara Gorro o Ángel Martín han sido algunos de los rostros conocidos que han comentado la publicación, dedicándole unas bonitas palabras de apoyo en estos momentos tan complicados. "Resumen, haz lo que te apetezca, como te apetezca, cuando te apetezca, con quien te apetezca y si a alguien no le gusta o le molesta... ¡Ya sabe lo que tiene que hacer! Que aquí nadie obliga a nadie a estar!", ha escrito la protagonista de "Velvet" a la de Vallecas.