Críticas a Cristina Pedroche tras declararse "saturada" por su doble maternidad: "Es una privilegiada"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dieron la bienvenida a su segundo hijo el pasado 3 de julio de 2024, una fecha que la pareja vivió con una mezcla de emoción, nervios y discreción que ya mostraron en su primer embarazo. El nacimiento llegó después de unos meses en los que la presentadora compartió reflexiones sobre cómo vivía esta nueva etapa y cómo se preparaba para ampliar la familia.

La llegada de un segundo bebé a la familia ha transformado por completo sus vidas, tal y como Cristina Pedroche, fiel a su estilo sincero, está relatando en redes sociales. La presentadora publica reflexiones sobre su propia experiencia con la maternidad, y aunque son muchos los seguidores que agradecen que comparta su testimonio, otros tantos no terminan de empatizar con ella.

Así ha ocurrido con uno de sus últimos vídeos publicados, en el que lamenta sentirse “saturada y sobrepasada” por momentos desde que tiene dos bebés. “Hay días que no puedo más. Esta mañana iba en el coche, y eso que no me gusta conducir con los niños porque me pongo nerviosa -normalmente me lleva mi padre-. He ido muy nerviosa y ya he estado torcida en mi clase de pádel, aunque luego he remontado. Además, después he intentado grabar unas cosas en casa y es imposible con dos niños. ¿Cómo lo hace la gente?”, se pregunta Pedroche.

Problemas que muchos usuarios de redes sociales han considerado de “niña rica” y “privilegiada”. De hecho, el nombre de Pedroche ha ocupado los primeros puestos de la lista de tendencias de X -otrora Twitter-, y la famosa cuenta @elojoquetodolv, con más de 50.000 seguidores, ha explicado cuál es, bajo su punto de vista, el problema de que Pedroche comparta este tipo de vídeos.

“Yo creo que el problema con la gente rica y con tantos recursos es que no entienden que hay ciertas cosas que no hace falta subir a redes. Entiendo que tengan sus problemas, pero puedes hablar con tus amigas o con tu familia de problemas de ricos”, comienza diciendo el perfil.

“Esto lo ve una madre que trabaja 8 o más horas, que no llega a fin de mes, que está hasta el cuello viviendo en modo supervivencia… sin ayuda (seguramente el 80% de las madres), y es normal que le pueda sentar como el culo que alguien se compare con ella diciendo que ‘no puede más’ porque con las niñas no puede ir al pádel tranquila o grabar cuatro TikToks desde la comodidad de su casa”, añade.

Un apunte que ha recibido cientos de “me gusta” y comentarios, entre los que destacan: “Es como quejarse delante de un paralítico que te falta un dedo del pie”.