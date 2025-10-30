Aniversario
La reflexión de Cristina Pedroche en su 37 cumpleaños: "A veces me siento un poco invisible"
La presentadora se ha sincerado sobre cómo está viviendo la maternidad en este fecha tan señalada
Cristina Pedroche está hoy de celebración. La presentadora cumple este jueves 30 de octubre 37 años volviendo al trabajo tras haber dado a luz a su segundo hijo, Isai, en julio de este año. Tres meses después del nacimiento de su bebé, la de Vallecas concedió su primera entrevista en "Y ahora Sonsoles" y anunció "Las Campanadas" de este año. Inmersa en sus compromisos profesionales y su doble maternidad, Pedroche ha compartido en redes una profunda reflexión en el día de su aniversario.
Volcada en sus hijos
"En unas horas será mi cumpleaños. Siempre me ha encantado celebrarlo pero desde que soy madre siento que muchas cosas han cambiado. Algunas para bien, casi todas, y otras a las que todavía me estoy acostumbrando. No digo que sean malas, pero sí distintas", comienza diciendo la televisiva en Instagram Y añade: "La publicación podría terminar aquí pero, como siempre se me critica, haga lo que haga, y además va a ser 'mi día' dejadme que me explique un poco más".
"A veces me siento un poco invisible. En muchos momentos del día no soy Cristina, ni la Pedro, ni la Pedroche, soy la mamá de Isai y de Laia. Y está muy bien esta nueva identidad, pero a veces es que no me veo ni yo. Y es como si mi cumpleaños ya no fuera importante, como que es más especial, por supuesto, los cumpleaños de ellos", confiesa la presentadora de "Las Campanadas" sobre su nueva identidad a raíz de convertirse en madre.
"Cuando lo veía desde fuera, antes de tener hijos, pensaba: qué pena esas madres que se olvidan de ellas, como si ya no fueran valiosas, como si sus preferencias no fueran relevantes ya, ni sus decisiones, como si ya no tuvieran voz. Y es que yo misma en ocasiones me veo así. Ya no pienso en qué me apetece, lo más 'mío' que hago es trabajar, entrenar o leer cuando ellos están dormidos", reflexiona Pedroche "Muchas veces termino el día exhausta, sobreviviendo. Cuando me meto en la cama y todo está en silencio me ataca la culpa, porque llego a todo, o a casi todo, pero de aquella manera. Me doy cuenta de que es imposible hacerlo todo perfecto y pienso si ellos lo notarán. Me pongo el listón muy alto y soy muy dura conmigo misma. Pero les miro (me encanta observarles y me quedo embobada) y les veo sanos, preciosos, siempre riendo, siempre felices. Entiendo que algo bien estaré haciendo, ¿no?", declara sobre sus hijos.
"Entonces para mí mañana no es un día 'especial', un día en el que yo me vaya a poner en el centro, al menos cuando sople las velas lo intentaré, pero ahora sea el día que sea en el calendario solo quiero que ellos estén bien y sean felices. Es mi prioridad, ellos son mi prioridad. No sé si me habréis entendido porque no me entiendo ni yo muchas veces", finaliza Pedroche sobre su cumpleaños.
La publicación se ha llenado de numerosos mensajes de apoyo y cariño hacia la presentadora. "Nuestra identidad se diluye, somos madres todo el rato y cuando no, nuestra cabeza está con ellos allá donde estén. Lo estamos haciendo bien. Somos su faro y ellos nuestra prioridad absoluta", le ha escrito una seguidora.
La romántica felicitación de Dabiz Muñoz
En esta fecha tan señalada, el chef no ha querido desaprovechar la oportunidad de felicitar públicamente su esposa. "Amor eterno e infinito, del verdadero, del puro.
Eres absolutamente increíble. Felices 27 Rubia", ha escrito en su última publicación de Instagram. El matrimonio acaba de celebrar su 10 aniversario de boda en su mejor momento sentimental y la presentadora ha expresado en varias ocasiones su deseo de casarse por la iglesia.
