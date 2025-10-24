Cristina Pedroche celebra su 10 aniversario de boda con Dabiz Muñoz: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Él y luego mis hijos"

Cristina Pedroche vuele a la televisión después de dar a luz a su segundo hijo, Isai, el pasado mes de julio. La presentadora, que se encuentra inmersa en la preparación de Las Campanadas, celebra hoy su décimo aniversario de boda con Dabiz Muñoz en su mejor momento personal y sentimental. Fue el 24 de octubre de 2015 cuando la pareja dio el "sí, quiero" en una ceremonia atípica en su antigua de vivienda de Vallecas. Ante notario y con la única presencia de sus padres, Pedroche y Muñoz se convirtieron en marido y mujer un año después de comenzar su relación sentimental. Para la ocasión, ambos lucieron vaqueros y zapatillas.

Padres de dos hijos

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz conforman uno de los matrimonios más consolidados del panorama nacional. Padres de dos hijos, han formado una bonita familia y la presentadora no descarta tener un tercer hijo, aunque como ella misma ha reconocido en "Y ahora Sonsoles", "Dabiz no quiere y de momento con dos estamos bien, ya que "también me gusta pasar tiempo con mi marido a solas. Creo que lo sensato es dos".

Tras su paso por el programa de Antena 3, la televisiva ha confesado ante los micrófonos de Europa Prees que "mis peques están muy bien, los dos muy grandes, muy buenos, muy sanos que es lo importante, y fabulosos. Y yo mucho mejor, estoy bien, con ganas de volver ya al ruedo".

Sobre Dabiz Muñoz y su décimo aniversario de boda, Cristina Pedroche ha desvelado que "me casaría con él cada día de mi vida. Todos los días de mi vida me caso con él. Pero ahora me quiero casar con él por la iglesia". Para la presentadora, el chef es "lo mejor que me ha pasado en la vida. Él y luego mis hijos".

Su inminente regreso a televisión

Tres meses después de dar a luz a su segundo hijo, Cristina Pedroche regresa en dos semanas a "Zapeando", su programa. Además, se encuentra inmersa en la preparación de Las Campanadas. "Este año por primera vez en la historia, las campanadas de Antena 3 no van a ser unas campanadas al uso, van a ser el gran evento del año", ha revelado la presentadora en "Y ahora Sonsoles". Aunque faltan aún dos meses para Nochevieja, Pedroche ya tiene listo el vestido: "La idea y el discurso los tengo clarísimos en mi cabeza".