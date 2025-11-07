Belén Esteban: "Fue Kiko Rivera quien dio el paso de separarse de Irene Rosales"

Belén Esteban se apunta al culebrón generado por la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales y aporta nuevos datos sobre un asunto que tiene un gran recorrido.

La de San Blas asegura que fue el hijo de Isabel Pantoja “quien dio el paso de separarse, aconsejado por su psicólogo. No fue, como dijo Irene, una ruptura de mutuo acuerdo. Es él el que decidió acabar con su matrimonio”.

Veremos si esta noche, en “De viernes”, el DJ ratifica las palabras de Belén o hace causa común con su ex e insiste en que decidieron los dos tomar caminos distintos.

La Esteban dice que su fuente es creíble al cien por cien y que el matrimonio no pudo superar la gran crisis que los tenía bajo el mismo techo, pero con una relación sentimental inexistente.

Como ya contamos en una noticia anterior, Kiko se enteró a posteriori de que había una nueva persona en la vida de su esposa y que él conocía al tal Guillermo desde hacía cinco años, cuando fue a montar césped artificial en su patio.

Kiko Rivera De viernes

Al salir la noticia de la separación, Kiko e Irene intentaron dejar claro que no había terceras personas de por medio, una mentira piadosa para intentar llegar a un acuerdo de divorcio favorable para ambas partes.

Pero, por lo que nos cuentan desde el entorno de Rivera, “saber que su mujer ya estaba flirteando con otro hombre fue el detonante definitivo para irse de casa. Irene tenía muy bien escondido a su nuevo amigo especial…”.

Ahora bien, esta fuente se hace la tonta y olvida a conciencia que Kiko tuvo unas cuantas amigas especiales durante los años de unión con la madre de sus dos hijas, quien lo pasaba muy mal cuando se enteraba de las infidelidades, pero acababa perdonando al marido infiel.