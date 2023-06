Cuál es la adicción a la que Margarita de Dinamarca ha renunciado por su salud

La Reina Margarita de Dinamarca ha tomado una importante decisión a raiz de su último problema de salud. La monarca ha decidido abandonar un vicio que adquirió en la infancia y que no beneficiaba a su bienestar.

Hace unos meses, la reina de los daneses celebró su 83 cumpleaños con una emotiva celebración en la que familiares y amigos se reunieron para festejar junto a ella. La semana pasada, su primo, el rey Harald sufría una caída en su llegada al país, en viaje del Estado. Harald había estado ingresado aquejado de neumonía tan solo unas semanas antes. Por este motivo, la reina de Dinamarca ha tomado la decisión de velar por su salud y dejar de fumar.

"Mi padre y mi madre fumaban durante toda mi infancia, y un día me ofrecieron un cigarrillo. Desde entonces, he fumado", ha confesado la Reina. Parecía que esta adicción iba a acompañarla hasta el final de su vida, pero, sin embargo, recuperada ya de su complicada operación de espalda, a la que se sometió en febrero de 2023, la soberana ha decidido no volver a fumar un cigarrillo. Cualquier prevención es buena, sobre todo conociendo los efectos negativos del tabaco en la salud.