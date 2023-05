Daniel Diges revela que fue víctima de una paliza: “Pasé unos meses jodido”

Parece que los famosos se han puesto de acuerdo para eliminar el tabú que todavía pesa sobre los asuntos de la salud mental y cada vez son más los rostros conocidos que se animan a hablar abiertamente sobre las enfermedades de este tipo que han sufrido. El último en hacerlo ha sido Alejandro Sanz, que compartió con sus seguidores el bache emocional que atravesaba: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”.

Ahora, a colación de las palabras de su compañero artista, ha sido Daniel Diges quien ha revelado que pasó por una fuerte depresión en su juventud, después de sufrir una paliza cuando sólo tenía 18 años. “Con 18 años, que estaba en Coruña haciendo 'Nada es para siempre', pasé una depresión muy gorda. Me fui a un psicólogo a tratarlo, a partir de ahí empecé a aprender muchas cosas, gracias a dios por haberlo pillado por esa edad no he vuelto a pillar una”, comienza señalando el cantante y actor.

Daniel Diges en uno de los musicales que protagoniza Gtres

Diges reconoce que no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a dar el paso y contar públicamente por lo que pasó, seguramente siguiendo el ejemplo de otros artistas que se han animado a expresar lo que sienten: “Me pegaron cuando hacía la serie, hacía de Gato y me pegaron en una discoteca porque era jovencito, me metieron una paliza, pasé unos meses bastante jodido, fíjate que estaba aquí en la cresta, siendo protagonista de un musical. Me llamaban de teles, no me atrevía a contarlo, lo he contado muy pocas veces, pero lo pasé y ya está, no pasa nada”.

El mal momento de Angy

Otra de las que desde hace tiempo comparte sus reflexiones es Angy Fernández. En las últimas semanas, la cantante ha dejado claro que no pasa por su mejor momento anímico porque se siente sola y no trabaja tanto como le gustaría.

“Las amigas que son familia están lejos. La familia también. Los amigos más cercanos que he ido haciendo estos años en Madrid se han ido o nos hemos distanciado (...). Tengo cosas puntuales de trabajo, que aprovecho y disfruto. Necesito crear una rutina y unos horarios. Sé lo que tengo que hacer”, acaba de decir en sus redes sociales.