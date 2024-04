Darlin Arrieta criminaliza la sonrisa de Rodolfo Sancho y relata el sufrimiento de sus padres

Uno de los platos fuertes de ‘De Viernes’ de este 19 de abril es la presencia en plató de Darlin Arrieta, hermana del cirujano colombiano Edwin Arrieta, asesinado y descuartizado a manos deDaniel Sanchoen Tailandia. La semana pasada respondía a algunas de las preguntas más jugosas sobre el caso, defendiendo la inocencia de su hermano en muchas de las acusaciones que la defensa del acusado planteaba para minimizar su futurible condena. Ahora, sentada ya frente a Santi Acosta y Beatriz Archidona, al lado de Nacho Abad, reconocer sentirse “triste”. Se siente mal porque “esto ha sido una cosa horrible para mí y para mi familia. Una batalla. Mi vida cambió. Es como acostarte y levantarte al día siguiente metida en todo esto y que no acaba, cada día más y más y más”, trata de articular palabras convertida en un mar de lágrimas desde el primer instante que ha tomado la palabra en su esperada entrevista en España.

“Trato de darle consuelo a mis papás, pero es terrible. Yo soy madre y es terrible saber que a tu hijo te lo asesinan en otro país, en un continente muy distante al nuestro y de esa forma tan horrible. Descuartizan su cuerpo, lo arrojan a la basura, como si fuera… ni tan siquiera como si fuera un animal, porque tú a un animal no eres capaz de descuartizarlo de esta forma. Se ensañó contra mi hermano y, aun así, todos los días escuchas a personas que no tienen sentimientos y hablen y hablen de una persona que no se puede defender. ¿Dónde está mi hermano para defenderse? ¿Dónde está mi hermano para confrontar todo lo que están diciendo de él? Hoy día pueden aparecer cincuenta mil personas para hablar mal de mi hermano y ¿dónde está Edwin para decir qué es cierto o no es cierto? Nosotros como familia lo que queremos es que se haga justicia”, manifiesta Darlin Arrieta, descompuesta por el dolor y, sobre todo, por las duras acusaciones contra su hermano para exculpar a Daniel Sancho de su delito.

La hermana del cirujano asesinado por el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ha planteado los problemas que tiene para viajar a Tailandia para participar en el juicio en el que espera que se haga justicia: “Se está mirando la posibilidad de que yo fuera a Tailandia para que yo diese mi testimonio, pero por los temas de los trámites, de la visa, para nosotros los colombianos para ir a Tailandia nos piden una visa especial, en Colombia no tenemos embajada de Tailandia y tenemos que ir hasta Perú y los términos no daban para que yo pudiera presentarme en Tailandia. En estos momentos estamos contemplando con nuestro equipo jurídico, porque le juez ha dicho que tiene que ser una persona muy allegada a nosotros, de nuestra entera confianza, para que hable por nosotros. Estamos contemplando ver quién es esa persona, si es un abogado de Tailandia o el abogado Ospina aquí en España. Estamos en ese trabajo”, asegura Darlin, que tendría esta oportunidad de explicar cómo era su hermano ante el juez el próximo martes, aunque cederá esta opción a sus abogados.

Sobre qué piensa al ver a Rodolfo Sancho entrar y salir de la Corte Provincial de Koh Samui con una amplia sonrisa y bromeando con la prensa, a Darlin se le descompone el rostro antes de responder: “No hay sentimientos, no hay temor de Dios. Él sale sonriente y feliz y no sabe que hay unos padres en otro lugar del mundo, de la tercera edad, hipertensos, diabéticos, que no van a poder ver a su hijo y que les ha tocado vivir esta parte mediática que a veces parece un circo. Uno dice Dios mío, señor, cuando va a terminar esto. Nosotros como familia pedimos justicia. Justicia”.