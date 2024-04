Darlin Arrieta no perdona a la familia de Daniel Sancho y carga contra todos uno a uno

El plato fuerte del programa ‘De Viernes’ de este 12 de abril era la primera entrega de la entrevista de Darlin Arrieta, hermana de Edwin Arrieta. En la semana que se ha iniciado el juicio en contra de Daniel Sancho en Tailandia y justo después de las polémicas palabras de su padre, Rodolfo Sancho, en un documental incendiario en HBO Max, la colombiana rompe su silencio para reclamar justicia. Y es que considera que no solo debe pronunciarse un juez al respecto, sino también quiere poner en su sitio a la familia del autor confeso del asesinato y descuartizamiento de su hermano, pues sus declaraciones han caído como un jarro de agua fría sobre toda la familia. Ella habla, con el corazón en un puño, en su nombre.

Darlin tiene claro que no hay nada que puedan decir o hacer los padres de Daniel Sancho para solucionar el daño que los suyos han sufrido ante la pérdida del cirujano colombiano. Por eso, ante la pregunta planteada sobre qué les diría ahora, ella sentencia: “No tengo nada que decirles a ellos, solamente que sean algo más respetuosos cuando se refieran a mi hermano y tengan algo más de empatía, que creo que no lo han tenido. Y si quieren decir algo respecto a mi hermano, que lo hagan con respeto”. Y es que tiene claro que ya no hay forma de reparar el sufrimiento que sienten desde aquella trágica noche del 2 de agosto en el que su hermano fue brutalmente asesinado y su cuerpo profanado con la firme intención de hacerle desaparecer.

El hijo de ellos sigue con vida”, quiere recalcar al “Si jamás has tenido en tu cabeza matar a una persona, tú lo que haces auxiliarlo por Dios. Lo correcto que él debía hacer: pedir ayuda, llamar a una ambulancia, llamar a las personas que están por allí. Eso es lo que el debió hacer, lo correcto. Lo que hace cualquier ser humano que tenga sentimientos, que valore y respete la vida. Quería matarlo. Quería desaparecerlo. Quería que nadie supiera lo que había sucedido con mi hermano”, afirma mientras se balancea nerviosa en una silla, con los ojos vidriosos por remover el capítulo más duro de su vida. “¿Qué me pueden decir ellos a mí? ¿Qué palabras de pronto pueden usar para aliviar el dolor que siento como hermana o el dolor que sienten mis padres por haber perdido a su hijo?”, quiere recalcar al escuchar cómo Rodolfo Sancho considera que en esta historia hay dos víctimas . Es más, Darlin es clara a la hora de considerar a Daniel Sancho como culpable, pues piensa que una persona en sus cabales no podría haber actuado como él ante la misma situación:Lo correcto que él debía hacer: pedir ayuda, llamar a una ambulancia, llamar a las personas que están por allí. Eso es lo que el debió hacer, lo correcto. Lo que hace cualquier ser humano que tenga sentimientos, que valore y respete la vida., afirma mientras se balancea nerviosa en una silla, con los ojos vidriosos por remover el capítulo más duro de su vida.

Lo que más dolor le provoca a la hermana de Edwin Arrieta es la forma en la que terminó: “Mi hermano no está con vida, aparte, la forma en la que este señor lo mata y todo lo que hace este señor con su cuerpo”, se estremece al recordar lo sucedido. Pero se enciente en el momento en el que se enfrenta a la forma en la que se ha tratado de describirle para excusar los actos de Daniel Sancho: “Decían que era peligroso, que lo estaba acosando, que lo iba a violar… lo peor es que quien lo dice no conocía a Edwin”. Tampoco está por la labor de aceptar que se considere su vínculo como “relación tóxica” y reconoce que “lo que digan y piensen me tiene sin cuidado. Tienen que rendir cuentas con Dios en algún momento”. Aun así, confiesa que “me duele que quieran dejar a mi hermano como victimario y a la otra persona como víctima. A quien descuartizaron es a Edwin Arrieta, a quien esparcieron todas las partes de su cuerpo por la isla de Tailandia fue a Edwin Arrieta”, reclama sin poder contener las lágrimas una vez más.

Respondiendo al deseo de Rodolfo Sancho de que se desvele la verdad de lo sucedido, como así se reproducen en las imágenes del documental de HBO Max, ella sentencia: “Nosotros también queremos que la verdad salga y hay una verdad palpable es que a Edwin le arrebataron la vida. Mi hermano fue asesinado. Nadie en este mundo puede ocultar que mi hermano fue asesinado brutalmente, descuartizado”. Pero, es más, reta a los Sancho al decir que “por mucho poder que se tenga, por mucho dinero que se tenga, ni por mucha influencia que se tenga, eso nadie lo puede borrar. Quiero justicia, mas no venganza. Quiero lo justo para las dos familias. Mató a mi hermano, lo asesinó y tiene que pagarlo. Pero acuerdo con la voluntad de Dios, primero, ante todo”.