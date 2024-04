La frase de Rodolfo Sancho que ha destrozado a la hermana de Edwin Arrieta

Rodolfo Sancho no quería que el crimen cometido por su hijo, Daniel Sancho, al asesinar a Edwin Arrieta en Tailandia, se convirtiese en un circo mediático. Sin embargo, ha contribuido a que el revuelo fuese mayor, al conceder una polémica entrevista para el documental para HBO MAX centrado en el ‘Caso Sancho’. Sus palabras son entendidas por muchos, pues muestran el dolor de un padre que tiene que defender la inocencia de su hijo ante un suceso que ha conmocionado la opinión pública. Sin embargo, no todo su discurso ha sido bien recibido y es que hay afirmaciones que están siendo ampliamente criticadas en diversos sectores. Entre ellos, en las redes sociales, donde no se le perdona que reste valor a los actos de su vástago, a quien considera una víctima de lo sucedido, restándole responsabilidad.

Rodolfo Sancho en 'El caso Sancho' HBO MAX

Con ello, Rodolfo Sancho se ha convertido en protagonista de la noticia, más allá de su labor de protección en la que se ha centrado, aparcando incluso su propia carrera en pro de salvar a su hijo de la pena de muerte a la que se enfrenta en el juicio que dio comienzo el pasado 9 de abril. Pero lo que no le perdonan al actor es que considere que en este caso “hay dos víctimas, aunque solo hay un fallecido”. Una frase lapidaria para el entorno de Edwin Arrieta, que se desveló en el capítulo cero del documental de HBO MAX que se estrenó el mismo martes que daba comienzo el juicio contra el autor confeso del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano.

Pero más allá de las duras palabras que le están dedicando muchos usuarios anónimos en las redes sociales, ya ha habido una reacción por parte de los seres queridos de Edwin Arrieta. La hermana del cirujano, Darlin Arrieta, se ha mostrado devastada al tener que escuchar esta declaración y muchas otras con las que el dolor de la pérdida se ha visto incrementada. Quizá por ello ha decidido aceptar la propuesta del programa de Telecinco ‘De Viernes’ para responder al intérprete de ‘El ministerio del tiempo’. Lo hace a corazón abierto y con la firme intención de subrayar que la única víctima en lo sucedido aquella trágica noche del 2 de agosto en Tailandia es su hermano y que no logra superar su muerte.

“Soy o era la hermana de Edwin Arrieta. Que no traten de tergiversarlo todo. Tratan de hacer ver a mi hermano como el victimario. Estoy triste, vacía. Estoy en shock de que su cuerpo haya sido desmembrado, descuartizado y esparcido por toda una isla. Lo más duro es todo lo que han dicho sobre mi hermano y sobre mi familia. Como que somos narcotraficantes. Que Edwin acosaba a Daniel Sancho, que lo iba a violar. Me parece triste que el padre piense que hay dos víctimas. Solo existe una víctima, a quién asesinaron y descuartizaron fue a Edwin”, sentencia la hermana del cirujano en la entrevista que se verá en su totalidad en ‘De viernes’, pero que en el programa ‘Así es la vida’ ya se han mostrado algunas de sus declaraciones más impactantes. Una entrevista con la que trata de que se haga justicia más allá del juicio, al entender que se está ensuciando el buen nombre de su hermano para salvar a su asesino.